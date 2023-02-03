Эффектная фотография с вертолётом на память

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Попытка мужчин сделать памятную фотографию на фоне летящего вертолёта. Этот момент точно запомнится героям ролика до конца жизни.
Правильная фотография на память
Фотография и видео на фоне летящего вертолёта, которые запомнятся мужчинам на всю жизнь. Шикарный у них задний план!
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Если б он (ветролёт) грохнулся в паре метров от них или летчик вывалился им под ноги , тогда - да , такое на всю жизнь запомнилось бы , а тут что ?