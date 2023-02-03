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Эффектная фотография с вертолётом на память

Эффектная фотография с вертолётом на память

Автор:
03 февраля 2023 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вертолёт   видео   военные   пилот   фотография   
4935
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Попытка мужчин сделать памятную фотографию на фоне летящего вертолёта. Этот момент точно запомнится героям ролика до конца жизни.

Правильная фотография на память

Фотография и видео на фоне летящего вертолёта, которые запомнятся мужчинам на всю жизнь. Шикарный у них задний план!

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Метки: Прикол   Юмор   вертолёт   видео   военные   пилот   фотография   
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26  комментариев
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73k
Viktor 2 часа назад
А чё, нормальная такая фотка вышла!

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2k
Walther 20 минут назад
После такой фотосессии недолго и собственный кирпичный завод прямо на месте организовать!)
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2k
zloikrot Полчаса назад
слава богу, что мой прогноз не оправдался... думал, что рухнет позади толпы.
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2k
svetludmila Полчаса назад
Пилот-ювелир
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1k
Killa Полчаса назад
Пилот красавчик
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2k
vijilante Полчаса назад
И што тут такова ?
Если б он (ветролёт) грохнулся в паре метров от них или летчик вывалился им под ноги , тогда - да , такое на всю жизнь запомнилось бы , а тут что ?
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1k
Потому что я Алёша 47 минут назад
Паренёк, 4й слева, очень вовремя пригнулся

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62
Иван Сусанин Час назад
мужчины с яйцами из стали
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9k
GROMOZEKA Час назад
Физика, бессердечная ты с@ка
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7k
Роман Час назад
)) Я все думал пилот им что то учидит
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408
дядя Ваня Час назад
а я думал за такие фото пилоту вертушки как минимум выговор прилетит, а как максимум увольнение с волчим билетом.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
У них шапки гвоздиками прибиты? Как их не сдуло?
Мне десять лет было, я к висящему вертолёту не могла подойти, сдувало.
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1k
Geka Час назад
Пилот красавчик, с чувством юмора
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574
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Пилот мастер!
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211
ruslan d 2 часа назад
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1k
Макс Юпитер 2 часа назад
Это фотошоп нейросети Файтербомбер
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Групповое фото с вертолётом!
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