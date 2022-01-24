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Ночной кошмар перфекциониста

Ночной кошмар перфекциониста (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Перфекционист   Юмор   бассейн   видео   крик   перфекционизм   прикол   
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Погрузившийся на дно бассейна перфекционист был вне себя от ярости и дал волю эмоциям. Злобные подводные крики парня попали на видео.
Возмущению перфекциониста нет предела.

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Метки: Перфекционист   Юмор   бассейн   видео   крик   перфекционизм   прикол   
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Krasava

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