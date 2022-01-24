Ночной кошмар перфекциониста

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Погрузившийся на дно бассейна перфекционист был вне себя от ярости и дал волю эмоциям. Злобные подводные крики парня попали на видео.
Возмущению перфекциониста нет предела.
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Метки: Перфекционист Юмор бассейн видео крик перфекционизм прикол
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