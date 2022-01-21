В США женщину-репортера внезапно сбила машина

Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев

Неудачная попытка ястреба взлететь со своей добычей

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Мужчина чуть не погиб, когда обрезал крону высокой пальмы

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