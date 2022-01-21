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В США женщину-репортера внезапно сбила машина

В США женщину-репортера внезапно сбила машина (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 09:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: WSAZ   США   Тори Йорги   авто   видео   повезло   репортер   
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В Западной Вирджинии, США, автомобиль неожиданно сбил журналистку канала WSAZ Тори Йорги. Женщина упала, но после нескольких секунд вновь появилась в кадре и продолжила репортаж.
Инцидент произошел во время прямого эфира. Журналистка заверила, что с ней всё в порядке.

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Метки: WSAZ   США   Тори Йорги   авто   видео   повезло   репортер   
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6  комментариев
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58k
pynh Час назад
Вот уж сбила так сбила. АДок нервно курит в сторонке
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Алексей 19 минут назад
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67
eutace 51 минуту назад
возможно постанова
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5k
Дмитрий 56 минут назад
хреновый репортёр, мне кажется с темы репортажа она съехала. профессионал, находясь в прямом эфире, без лишних слов и эмоций встал бы и продолжил репортаж по запланированному сценарию
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9k
MihailoSerbiya Час назад
Нет , машина её не збила а коснулас её .И не надо от мухи слона делат .
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