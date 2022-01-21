В США женщину-репортера внезапно сбила машина

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В Западной Вирджинии, США, автомобиль неожиданно сбил журналистку канала WSAZ Тори Йорги. Женщина упала, но после нескольких секунд вновь появилась в кадре и продолжила репортаж.
Инцидент произошел во время прямого эфира. Журналистка заверила, что с ней всё в порядке.
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