Президент Северного Кипра упал, попытавшись ударить головой по мячу

Такой себе футболист, конечно.
Президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар решил показать свои навыки игры в футбол, но что-то пошло не так. Он вызвался попинать мяч с уличной командой и захотел, видимо, произвести на детвору впечатление. В итоге он так увлёкся процессом, что едва не поплатился здоровьем.
В какой-то момент мяч оказался у ворот и Эрсин Татар решил эффектно вогнать его головой в ворота. Но вместо этого эффектно упал, едва не разбив голову о перекладину. К счастью, президент непризнанной республики отделался ушибами и ссадинами.
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Эрсин Татар занял пост президента Турецкой Республики Северного Кипра в ноябре 2020 года. Политика считают сторонником президента Турции Эрдогана. Татар не выступает, как его предшественники, за возможное объединение Кипра в федеративное государство, а считает, что у каждого народа должно быть своё государство.
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