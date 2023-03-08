Президент Северного Кипра упал, попытавшись ударить головой по мячу

Президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар решил показать свои навыки игры в футбол, но что-то пошло не так. Он вызвался попинать мяч с уличной командой и захотел, видимо, произвести на детвору впечатление. В итоге он так увлёкся процессом, что едва не поплатился здоровьем.



В какой-то момент мяч оказался у ворот и Эрсин Татар решил эффектно вогнать его головой в ворота. Но вместо этого эффектно упал, едва не разбив голову о перекладину. К счастью, президент непризнанной республики отделался ушибами и ссадинами.