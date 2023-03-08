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Президент Северного Кипра упал, попытавшись ударить головой по мячу

Президент Северного Кипра упал, попытавшись ударить головой по мячу

Автор:
08 марта 2023 16:43
Сообщество : Спорт
Метки: Северный Кипр   видео   курьёз   мяч   падение   президент   футбол   
787
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Такой себе футболист, конечно.

Президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар решил показать свои навыки игры в футбол, но что-то пошло не так. Он вызвался попинать мяч с уличной командой и захотел, видимо, произвести на детвору впечатление. В итоге он так увлёкся процессом, что едва не поплатился здоровьем.

В какой-то момент мяч оказался у ворот и Эрсин Татар решил эффектно вогнать его головой в ворота. Но вместо этого эффектно упал, едва не разбив голову о перекладину. К счастью, президент непризнанной республики отделался ушибами и ссадинами.

Эрсин Татар занял пост президента Турецкой Республики Северного Кипра в ноябре 2020 года. Политика считают сторонником президента Турции Эрдогана. Татар не выступает, как его предшественники, за возможное объединение Кипра в федеративное государство, а считает, что у каждого народа должно быть своё государство.

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Метки: Северный Кипр   видео   курьёз   мяч   падение   президент   футбол   
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3  комментария
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433
Knives22 Час назад
Просто матч проходил не под патронатом, а так бы мяч по голове обязательно бы попал.
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18k
Александр 53 минуты назад
Цель достигнута, детвора под впечатлением, сам президент навернулся
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28k
Юрий 54 минуты назад
Байдену только не показывайте. На велике он уже катался, а футбол - это перебор.
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