Мужчина с другом попытались починить стиральную машину

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Женщина вернулась домой и обнаружила своего мужа и его приятеля в интересном состоянии. Мужчины пытались отремонтировать стиральную машину, но, по всей видимости, без стакана было не разобраться.
Мастера утомились
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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Никогда не давай увидеть женщине середину работы, что бы вы не делали, от фундамента сарая до шпаклевания стен и покраски потолка; от ремонта стиралки до замены унитаза.
Единственное исключение - если женщина сама специалист в этой области.
В противном случае начинается или "это уже не сделать до конца", или бесконечные "умные советы", или бесконечные глупые вопросы, типа, а почему здесь глубже выкопано, а там меньше, а нахрена столько фольги под доски (в бане)...