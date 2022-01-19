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Мужчина с другом попытались починить стиральную машину

Мужчина с другом попытались починить стиральную машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   пьяные   ремонт   стиральная машина   
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Женщина вернулась домой и обнаружила своего мужа и его приятеля в интересном состоянии. Мужчины пытались отремонтировать стиральную машину, но, по всей видимости, без стакана было не разобраться.

Мастера утомились

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   видео   прикол   пьяные   ремонт   стиральная машина   
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9k
antonium 48 минут назад
Мы так с другом кухонный гарнитур собирали... две недели)))
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19k
Luc72 Полминуты назад
Забыли главную заповедь при ЛЮБОГО ВИДА ремонте:
Никогда не давай увидеть женщине середину работы, что бы вы не делали, от фундамента сарая до шпаклевания стен и покраски потолка; от ремонта стиралки до замены унитаза.

Единственное исключение - если женщина сама специалист в этой области.

В противном случае начинается или "это уже не сделать до конца", или бесконечные "умные советы", или бесконечные глупые вопросы, типа, а почему здесь глубже выкопано, а там меньше, а нахрена столько фольги под доски (в бане)...
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23k
Сибиряк 10 минут назад
Это часть процесса. Всё нормально
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10k
☾ Атеист ☽ 10 минут назад
Та лад, это они её только разобрали.. Собирать китайское творчество еще сложней)) Но если немецкая будет, то пару лишних деталей точно останется!
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2k
azuver Полчаса назад
Проспятся,опохмелятся и продолжат ремонт.Торопится не надо.
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5k
tamin 42 минуты назад
Ну устали чуть чуть. Бывает. Это не шопиться по магазинам
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8k
Бритва 43 минуты назад
а баба заработала на чапалах
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8k
Бритва 43 минуты назад
теперь они в тик-токе
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396
Юденич 44 минуты назад
Мы так обои клеили.
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Куда можно податься со «Спутником»? Куда можно податься со «Спутником»? Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии Мужчина угостил воспитанного пса Мужчина угостил воспитанного пса Стирка в параллельной вселенной Стирка в параллельной вселенной Позитивный рабочий выдаёт квест по открыванию двери Позитивный рабочий выдаёт квест по открыванию двери Пьяные мастера и их секретный стиль бесконтактного боя Пьяные мастера и их секретный стиль бесконтактного боя
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