Писатель и журналист Сергей Минаев высмеял рекламный ролик "Пятёрочки"

Знали ли вы, что в песне "Человек и кошка" группы Ноль поётся о человеке, употребляющем наркотики? Нет? Вот и креативщики "Пятёрочки" кажется этого не знали. Российский писатель и теле- и радиоведущий Сергей Минаев в одном из своих видео высмеял рекламный ролик, который довольно часто можно увидеть по телевизору.

2022-01-18T12:01:57+03:00