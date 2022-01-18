Писатель и журналист Сергей Минаев высмеял рекламный ролик "Пятёрочки"

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Знали ли вы, что в песне "Человек и кошка" группы Ноль поётся о человеке, употребляющем наркотики? Нет? Вот и креативщики "Пятёрочки" кажется этого не знали. Российский писатель и теле- и радиоведущий Сергей Минаев в одном из своих видео высмеял рекламный ролик, который довольно часто можно увидеть по телевизору.
Знаменитый слоган "Пятёрочка выручает" заиграл новыми красками. Присутствует ненормативная лексика.
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Эх, трава, травушка, травушка-муравушка
Эх, грибочки, ягодки, да цветочки-лютики
Эх, берёзки, ёлочки, шишечки, иголочки
Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки...
Да и в обоих случаях речь идёт о доставке, как я понял.