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Писатель и журналист Сергей Минаев высмеял рекламный ролик "Пятёрочки"

Писатель и журналист Сергей Минаев высмеял рекламный ролик "Пятёрочки" (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: видео   пятерочка   реклама   сергей минаев   человек и кошка   
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Знали ли вы, что в песне "Человек и кошка" группы Ноль поётся о человеке, употребляющем наркотики? Нет? Вот и креативщики "Пятёрочки" кажется этого не знали. Российский писатель и теле- и радиоведущий Сергей Минаев в одном из своих видео высмеял рекламный ролик, который довольно часто можно увидеть по телевизору.
Знаменитый слоган "Пятёрочка выручает" заиграл новыми красками. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   пятерочка   реклама   сергей минаев   человек и кошка   
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6  комментариев
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2k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Может это в проекте,или это опция доставка для пользователей с расширенным пакетом услуг.
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10k
Шурум-бурум 4 минуты назад
а чО этот пархатый матерщинник так перевозбудился?!
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3k
Voland 13 минут назад
А как по мне, то песня просто идеальна для этого ролика! Там ясно видно, что семейка как бы теме;)
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18k
Serg2001 20 минут назад
Лучше бы взяли песню про настоящего индейца. Там всё про природу... Сплошная милота...)
Эх, трава, травушка, травушка-муравушка
Эх, грибочки, ягодки, да цветочки-лютики
Эх, берёзки, ёлочки, шишечки, иголочки
Эх, да птички-уточки, прибаутки-шуточки...
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6k
Максим Полчаса назад
То есть смутила только музыка? И что? Использовали приятную музыку и не использовали слова, которые как задели эксперта.
Да и в обоих случаях речь идёт о доставке, как я понял.
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−90
ann Полчаса назад
Помоему кто то поедет искать новую работу в новом отделе маркетинга )))
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Mr.Adamson

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