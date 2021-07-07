Гигантский 3D-кот на рекламном экране в Токио

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Возле железнодорожной станции Синдзюку в Токио установил большой изогнутый экран, на котором транслируются рекламные ролики. Помимо рекламы на экране появляется трёхцветный кот, который громко мяукает и умиляет прохожих.
Официальное представление кота состоится в понедельник, 12 июля. Он будет «просыпаться» каждое утро в 7 часов, периодически появляться между рекламными роликами и «засыпать» в 1 час ночи. Пока что его ненадолго включают в любое время в качестве теста.
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