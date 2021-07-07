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Гигантский 3D-кот на рекламном экране в Токио

Гигантский 3D-кот на рекламном экране в Токио (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 08:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   билборд   видео   животные   кот   реклама   токио   экран   
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Возле железнодорожной станции Синдзюку в Токио установил большой изогнутый экран, на котором транслируются рекламные ролики. Помимо рекламы на экране появляется трёхцветный кот, который громко мяукает и умиляет прохожих.

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Метки: ynews   билборд   видео   животные   кот   реклама   токио   экран   
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