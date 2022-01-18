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Шалость зашла слишком далеко

Шалость зашла слишком далеко (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 10:24
Метки: видео   повезло   рабочий   слабоумие и отвага   стена   
851
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Ломающий здание рабочий в последний момент увернулся от падающей стены. Его коллега запечатлел момент падения.
В этот раз повезло.

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Метки: видео   повезло   рабочий   слабоумие и отвага   стена   
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30k
ACU900 2 часа назад
Да ничего бы с ним не случилось, он ведь в каске...
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Александр 8 минут назад
На одной из строек ЧП: 10-титонная плита упала в двух метрах от седого мальчика...
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110k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
Сила есть...
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145
Vadim 41 минуту назад
Чуть-чуть до Ад'ок не хватило!!!
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57
Егор Терентьев 59 минут назад
Сдуру можно и хер сломать.
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1k
Anton Chigurh Час назад
пронесло
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4k
Наталья 2 часа назад
шалость удалась...
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