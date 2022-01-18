Шалость зашла слишком далеко

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Ломающий здание рабочий в последний момент увернулся от падающей стены. Его коллега запечатлел момент падения.
В этот раз повезло.
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Метки: видео повезло рабочий слабоумие и отвага стена
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