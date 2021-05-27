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Впечатляющая меткость стрелков

Впечатляющая меткость стрелков (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 10:15
Метки: видео   меткость   навыки   повезло   слабоумие и отвага   
588
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Двое мужчин решили похвастаться меткостью и записали на видео свою стрельбу по мишеням из пистолета. Их меткость действительно способна впечатлить, однако больше всего удивляет парень, который держит мишени без какой либо защиты.

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Метки: видео   меткость   навыки   повезло   слабоумие и отвага   
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18  комментариев
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31k
Франц Лефорт 2 часа назад
Может эти двое и суперснайперы,но чувак явный претендент на премию Дарвина. Причем лидирует с большим отрывом.
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15k
Dr.CrAzY 14 минут назад
> "больше всего удивляет парень, который держит мишени без какой либо защиты."
-
ну почему же без защиты??? - он в памперсе )))
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Т.е. просто выстрелить метко в мишень нельзя?
Мда уж...
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11k
Паша Эмильевич 38 минут назад
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7k
Tamdima 47 минут назад
Яйца и нервы стальные!
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23k
Vazari 53 минуты назад
Почитал комменты-хочется спросить: вы когда в цирке, метателя ножей видите, тоже его матом обкладываете? А у ножа кучность попаданий намного хуже чем у современного пистолета. Вы нормативы по стрельбе из ПМ посмотрите на "мастера спорта". С 25 метров 30 выстрелов-291 очко. То есть не дальше 9-ки все выстрелы. И сдают же люди.
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4k
Shtoppi 58 минут назад
<<Их меткость действительно способна впечатлить, однако больше всего удивляет парень, который держит мишени без какой либо защиты.>>
Да, особенно когда около головы. Дайте ему уже водолазный шлем что ли? Пусть он его задом наперед оденет, а то не безопасно совсем)))
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27k
Игорь Час назад
"держит мишени без какой либо защиты"
Как это без защиты?! Наушники же надеты, оглохнуть боится...
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1k
Алексей Заг Час назад
Пуля дура.... Дебилы.
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1k
Александр Сергеевич Час назад
Равных этому чуваку нет.
Ссылка youtu.be
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3k
Max Lu Час назад
ничего впечатляющего в меткости нет,а вот впечатляет идиотизм организатора
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2k
VikaR 2 часа назад
Скасочные долпаёбы
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489k
АРОН 2 часа назад
ОХРЕНЕТЬ!
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