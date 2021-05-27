Впечатляющая меткость стрелков

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Двое мужчин решили похвастаться меткостью и записали на видео свою стрельбу по мишеням из пистолета. Их меткость действительно способна впечатлить, однако больше всего удивляет парень, который держит мишени без какой либо защиты.
Тренировка по стрельбе из пистолета по бразильской системе?
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Метки: видео меткость навыки повезло слабоумие и отвага
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ну почему же без защиты??? - он в памперсе )))
Мда уж...
Да, особенно когда около головы. Дайте ему уже водолазный шлем что ли? Пусть он его задом наперед оденет, а то не безопасно совсем)))
Как это без защиты?! Наушники же надеты, оглохнуть боится...