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Пьяный балконный акробат в Санкт-Петербурге

Пьяный балконный акробат в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 10:16
Сообщество : Жить в России
Метки: балкон   видео   люди   падение   происшествие   санкт-петербург   
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Житель Санкт-Петербурга запечатлел нетрезвого мужчину, решившего спуститься по балконам. В какой-то момент балконный акробат решил усложнить себе задачу и разбил окно на втором этаже.
Внимание! В видео содержится большое количество ненормативной лексики.

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Метки: балкон   видео   люди   падение   происшествие   санкт-петербург   
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сульфазин Полчаса назад
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