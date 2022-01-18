Пьяный балконный акробат в Санкт-Петербурге

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Житель Санкт-Петербурга запечатлел нетрезвого мужчину, решившего спуститься по балконам. В какой-то момент балконный акробат решил усложнить себе задачу и разбил окно на втором этаже.
Внимание! В видео содержится большое количество ненормативной лексики.
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