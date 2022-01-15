Тракторист против установщика радара. Кто победит?

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Инцидент произошел в Чебоксарах в районе «Контура».
Два человека просто выполняли свою работу. Тракторист Михалыч чистил снег. Сотрудник контролировал работу фоторадара. Судя по видео, тракторист попросил сотрудника на время убрать камеру, чтобы почистить обочину. Тот заявил, что не может, потому что «камера настроена на точки», и ее нельзя передвигать.
В итоге тракторист завалил обзор камеры снежным валом.
В итоге тракторист завалил обзор камеры снежным валом.
Видео опубликовано на канале «Тракторист Михалыч» – это 28-летний сотрудник «Воддорстроя», который рассказывает о своих рабочих буднях на youtube.
По словам автора канала, сотрудник, охранявший камеры, написал на него жалобу.
По словам автора канала, сотрудник, охранявший камеры, написал на него жалобу.
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