Тракторист против установщика радара. Кто победит?

Два человека просто выполняли свою работу. Тракторист Михалыч чистил снег. Сотрудник контролировал работу фоторадара. Судя по видео, тракторист попросил сотрудника на время убрать камеру, чтобы почистить обочину. Тот заявил, что не может, потому что «камера настроена на точки», и ее нельзя передвигать.

В итоге тракторист завалил обзор камеры снежным валом.