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Тракторист против установщика радара. Кто победит?

Тракторист против установщика радара. Кто победит? (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2022 09:26
Метки: Россия   видео   люди   
657
1
1
Инцидент произошел в Чебоксарах в районе «Контура».

Источник:

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Метки: Россия   видео   люди   
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8  комментариев
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705
Izvestniy 2 часа назад
Ещё ни одна камера не спасла от дтп. Тупо майнинг ферма.
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1k
Денис Ануфриев 24 минуты назад
просили,убери на время радар,дай прочистить!а нет,ну и получи
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579
Влад 39 минут назад
Молодец мужик!
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271
vipilshik 59 минут назад
Надо было без остановки отваливать снег на обочину - это в конце концов не средства организации дорожного движения, читай знак, а какой то мусор на проезжей части.
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
радарщик ипанат конченый.
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401
imho 3 часа назад
Это ради нашей же безопасности я так понимаю?)
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641
Valeri Nikolkin 3 часа назад
Вернул доверие к отчеству Михалыч! Молодец! Эти м у даки в погоне за наживой сами создают опасные помехи на дороге перекрывая движение во время эвакуации и т.п.
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65
Дмитрий Семенов 3 часа назад
Снести нах-ер надо было раз не понимает по хорошему.
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