Работник мясокомбината прогулялся по ящикам с колбасой

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Сверхразум прогулялся по ящикам с батонами вареной колбасы на одном из крупнейших мясокомбинатов России. Хочется верить, что он не уйдет от ответственности.
Будущий бывший работник мясокомбината.
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Метки: Россия антисанитария видео идиот колбаса происшествие
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хуже наверно только "папа может" и "великолукский мясокомбинат"