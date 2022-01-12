FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5499 постов • 824 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Работник мясокомбината прогулялся по ящикам с колбасой

Работник мясокомбината прогулялся по ящикам с колбасой (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   антисанитария   видео   идиот   колбаса   происшествие   
1022
1
1
Сверхразум прогулялся по ящикам с батонами вареной колбасы на одном из крупнейших мясокомбинатов России. Хочется верить, что он не уйдет от ответственности.
Будущий бывший работник мясокомбината.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   антисанитария   видео   идиот   колбаса   происшествие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Зря он,теперь работодатели могут его самого в фарш переработать,и никто не узнает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 14 минут назад
Это называется культура, культура производства. Видно как ОНО относится к труду коллектива предприятия, как оно переживает за репутацию и будущее этого предприятия. Но с другой стороны, экономический раб не заинтересован в результатах своего труда. Всё это не меняется пару тысячелетий, способы разные итог один.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Шурман 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хью́берт 41 минуту назад
Уволить всю смену, они быстро героя вразумят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Шурман 42 минуты назад
И что он хотел показать или сказать ? испоганил продукт , а радости сколько . Я вот не понимаю в каком году у молодых людей начались психические отклонения ? . Теперь куда не глянь то блогер то тиктокер , слава богу моим детям это не интересно , один застрял в роблоксах , пишет карты , вторая начала шить одежду для кукол и для других игрушек , мать когда приезжает они еще и носки вяжут причем 3ем :) мне уже 4 пары связали для рыбалки :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poбт 46 минут назад
"дым дымыч"?
хуже наверно только "папа может" и "великолукский мясокомбинат"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 46 минут назад
Насрать ему в рот, чипушиле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком Час назад
Это фигня. Я один раз видел как селёдку солят. Жаль в те времена на телефонах камер не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий Час назад
Дураком даже не назвать, дурачек глупый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир Час назад
Как и 7 лет назад..
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
622
Valeri Nikolkin Час назад
Думаю что он уже где то в колбасе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Час назад
Ну вот что с такими делать?( и с хихикающим "оператором")... А ведь, если "прихватят" - будет каятся на камеру - "я глубоко раскаиваюсь..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Мдееее, у него иплет не блещет интеллектом, ожидаемый поступок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800 Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800 Двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшемся автомобиле Двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшемся автомобиле Момент падения многотонного оборудования на заводе в Коломне попал на видео Момент падения многотонного оборудования на заводе в Коломне попал на видео Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара Мужчина в одних трусах вылез на карниз многоэтажки, чтобы спастись от пожара Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы Рабочий чудом остался жив во время камнепада Рабочий чудом остался жив во время камнепада
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

679008



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
21
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Никто не дискредитирует казаков так сильно... как сами казаки
2
118
Никто не дискредитирует казаков так сильно... как сами казаки
Набирающие популярность в сообществах
Американка вышла замуж за розовый цвет после «40 лет в отношениях»
0
7
Американка вышла замуж за розовый цвет после «40 лет в отношениях»
Как в мире встречали Новый год 2022
0
2
Как в мире встречали Новый год 2022
Как слетать в космос, не платя космические миллиарды
Как слетать в космос, не платя космические миллиарды
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так постоянно
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#кино#Ynews#аварии#Приколы#фильм#автомир#роль
#фото#ватермарк#факты#интересное#подборка#автомобили#СССР#дети#коты#позитив
#прикол#животные#люди#картинки#в мире#дтп#Россия#авто аварии#сша#происшествие

На что жалуетесь?

Вернуться