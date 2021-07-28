Чрезвычайно глупый поступок

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Уличная камера наблюдения запечатлила мужчину, который совершил очень странный и глупый поступок. Впрочем, судя по реакции очевидцев, они это видят не первый раз.
Мужчина разбежался и врезался в проезжавший мимо автобус. И на что он рассчитывал?!
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