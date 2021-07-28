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Чрезвычайно глупый поступок

Чрезвычайно глупый поступок (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 10:41
Метки: автобус   видео   идиот   происшествие   слабоумие и отвага   
2320
1
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Уличная камера наблюдения запечатлила мужчину, который совершил очень странный и глупый поступок. Впрочем, судя по реакции очевидцев, они это видят не первый раз.

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Метки: автобус   видео   идиот   происшествие   слабоумие и отвага   
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
как называется эта религия?
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103
cdzpm 5 минут назад
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц!
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7k
Влад 13 минут назад
тапки слетели-не жилец
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Мне кажется в этой тусовке его недолюбливали ...
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12k
banzai7 Полчаса назад
В этот раз не получилось, надо продолжать.
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1k
German 37 минут назад
Господи! Сделай так что бы все дебилы последовали его примеру.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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1k
Константин Час назад
хотел как-то бабла срубить (страховка или дтп, например) но не знал, что вчера установили скрытую камеру)
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8k
Vacony Час назад
или просто не открыли заднюю дверь ... а должны были )
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8k
Vacony Час назад
может он так страховку получить хотел
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4k
VL 2 часа назад
дарвинист номинировался
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67k
Фома 2 часа назад
Премию хотел получить :
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Есть шанс предъявить ТАМ претензию Патрику Суэйзи, запрыгивавшему так в поезд метро.
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12k
Konstantin 2 часа назад
Твою мать, что это было?
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32k
Опаньки 2 часа назад
обычно он так попадал в хогвардс
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Похоже он без этого заснуть не может
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1k
hangukhangukovich 2 часа назад
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28k
ACU900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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112
118 2 часа назад
Видно ,что специально врезался возможно суицид
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