Необычная подача пирожных в ресторане

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В ресторане в Санкт-Петербурге одно из пирожных подают в шоколадном "чернозёме". Посетителю необходимо самостоятельно выкопать пирожное «картошка».
Пирожное «картошка», которое нужно самостоятельно выкопать.
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я наверное в прошлой жизни был беларусом)))
самый вкусный пирожное.
это вам не жирнуюсмесь масла и сахара жрать.