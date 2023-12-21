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Необычная подача пирожных в ресторане

Необычная подача пирожных в ресторане

Автор:
21 декабря 2023 08:22
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Санкт-Петербург   картошка   пирожное   ресторан   
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В ресторане в Санкт-Петербурге одно из пирожных подают в шоколадном "чернозёме". Посетителю необходимо самостоятельно выкопать пирожное «картошка».

Пирожное «картошка», которое нужно самостоятельно выкопать.

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Метки: Видео   Еда   Санкт-Петербург   картошка   пирожное   ресторан   
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4  комментария
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51k
Albert GER 50 минут назад
"картошка" это святое !!!
я наверное в прошлой жизни был беларусом)))
самый вкусный пирожное.
это вам не жирнуюсмесь масла и сахара жрать.
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7k
Vladimir 3 минуты назад
Круто и в тему!!!
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1k
thrashbox 5 минут назад
А официанты косплеят Лукашенко ?
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1k
adssaf afasffdsga 13 минут назад
Рациональное, етить его в корень, использование ресурсов...
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