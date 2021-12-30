FISHKINET
Сообщество Криминал 1110 постов • 295 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Смертельно раненый охранник успел застрелить преступника

Смертельно раненый охранник успел застрелить преступника (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 11:51
Сообщество : Криминал
Метки: Колумбия   видео   криминал   охранник   преступник   
370
1
1
В Колумбии вооруженный головорез подбежал к 22-летнему охраннику сзади и попытался завладеть его оружием. После непродолжительной борьбы преступник выстрелил в охранника. Раненый парень достал свой пистолет и застрелил злоумышленника.
25-летний преступник скончался на месте, а охранник вскоре в больнице. В настоящий момент полиция ищет второго негодяя, которому удалось скрыться с места происшествия.

Охранник погиб в свой первый рабочий день.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Колумбия   видео   криминал   охранник   преступник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
3.6o6pa 36 минут назад
Для "Адка" сюжетец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
красный диплом. 13 минут назад
Это нас ожидает с чеченцами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Случится же такое под Новый Год Случится же такое под Новый Год Воспитательная беседа с вором в Аргентине Воспитательная беседа с вором в Аргентине Народная любовь жителей Колумбии к задержанному преступнику Народная любовь жителей Колумбии к задержанному преступнику Преступник пожалел, что решил ограбить посетителей бильярд-клуба Преступник пожалел, что решил ограбить посетителей бильярд-клуба Дерзкое ограбление ювелирного магазина Дерзкое ограбление ювелирного магазина В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

706824



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
0
0
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии
2
232
Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии
Набирающие популярность в сообществах
На Украине предложили использовать подростков как пушечное мясо в случае войны с Россией
0
33
На Украине предложили использовать подростков как пушечное мясо в случае войны с Россией
Почему власти на 19 лет запретили одну из величайших песен о Великой Отечественной войне
0
11
Почему власти на 19 лет запретили одну из величайших песен о Великой Отечественной войне
Случится же такое под Новый Год
Случится же такое под Новый Год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#Ynews#история#приколы#Россия#дтп#сша#криминал
#Юмор#ватермарк#факты#новый год#в мире#картинки#аварии#позитив#авто аварии#настроение
#интересно#животные#кино#подборка#интересное#страны#автомобили#смешные#город#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться