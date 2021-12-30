Смертельно раненый охранник успел застрелить преступника

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В Колумбии вооруженный головорез подбежал к 22-летнему охраннику сзади и попытался завладеть его оружием. После непродолжительной борьбы преступник выстрелил в охранника. Раненый парень достал свой пистолет и застрелил злоумышленника.
25-летний преступник скончался на месте, а охранник вскоре в больнице. В настоящий момент полиция ищет второго негодяя, которому удалось скрыться с места происшествия.
Охранник погиб в свой первый рабочий день.
Охранник погиб в свой первый рабочий день.
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Метки: Колумбия видео криминал охранник преступник
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