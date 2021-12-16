Воспитательная беседа с вором в Аргентине

Травля. Истории тех, кто не сломался

В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому

Грабитель заехал не в тот район и сам стал жертвой

Скромное наказание для воришки

Вор очень пожалел, что не остался в этот вечер дома

Разъяснительная беседа с вором в Бразилии