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Воспитательная беседа с вором в Аргентине

Воспитательная беседа с вором в Аргентине (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 11:11
Сообщество : Криминал
Метки: беседа   видео   криминал   наказание   преступник   
498
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В Аргентине мужчина увидел, как воришка залез в его автомобиль. Он поймал паренька с поличным и решил провести с ним воспитательную беседу.
Автолюбитель побил юного преступника мачете, отвел его к камере наблюдения и заставил извиняться. Позже мать воришки пришла к мужчине и просила прощения за действия юноши.

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Метки: беседа   видео   криминал   наказание   преступник   
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11  комментариев
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4k
onebibis 46 минут назад
Ну что сказать, повезло вору, горячий аргентинский собственник просто воплощение всепрощения, учитывая, что в руках у него мачете.
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−3
Slavka 7 минут назад
Повезло что ушел на своих ногах и с руками
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28k
EvilHomer 9 минут назад
Аргентина не Мексика и уж тем более не Санкт-Петербург.
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459
SHAGREEN 13 минут назад
Наредкость аккуратное использование мачете, дядька походу с тростниковой плантации.
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3k
Mowgley 18 минут назад
Где там причинение вреда здоровью? Терпеливое эффективное воспитание вижу, причинение не вижу.
Мужика срочно устроить педагогом в школу, он само воплощение человеколюбия.
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−33
detective Полчаса назад
пусть радуется что его в Аргентине поймали а не в Бразилии
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34k
Опаньки Полчаса назад
Пацан почти в АДок попал...
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10k
☾ Атеист ☽ 49 минут назад
Пусть радуется что только побил, а не голову отрезал и к обочине в мешочках)) Вообще правильно. Поймал, наказал! Всё. Умышленное причинение вреда здоровья за умышленную порчу нервов/имущества! Квиты))
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11k
ЕвгенийДончак 50 минут назад
Странное использование мачете для Южной Америки. Там вроде воров по суставам разбирают так, чтобы они при этом оставались в сознании до момента отделения головы от тела.
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