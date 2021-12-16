Воспитательная беседа с вором в Аргентине

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В Аргентине мужчина увидел, как воришка залез в его автомобиль. Он поймал паренька с поличным и решил провести с ним воспитательную беседу.
Автолюбитель побил юного преступника мачете, отвел его к камере наблюдения и заставил извиняться. Позже мать воришки пришла к мужчине и просила прощения за действия юноши.
Видео с камеры наблюдения стало популярным в сети. Воришкой и владельцем автомобиля заинтересовалась полиция. Сейчас против мужчины возбуждено дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью". Вор также не уйдет от наказания.
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Метки: беседа видео криминал наказание преступник
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