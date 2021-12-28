«Дерзкое ограбление» в Питере: посетитель попросил показать ноутбук и убежал с ним из магазина

Правда, чуть не попался на месте - всё пытался открыть не ту дверь.
Рядовая смена в салоне сотовой связи в Питере. Один из клиентов просит показать ему ноутбук, делает вид, что разглядывает коробку - потом быстро рысячит к выходу…
И начинает долбиться в закрытую створку двери.
После нескольких попыток выбраться на свежий воздух, этот альтернативно одаренный гражданин все-таки сбежал из салона. Теперь по его следу бегут полицейские, и скоро с «Неуловимым Джо» будут беседовать в отделении.
Он-то думает, что это весело. И если что - просто извинится и его «поймут и простят». Просто дятел не курсе, что ему за это грозит. Вот коммент юриста:
«Если хищение ноутбука является значительным ущербом для его владельца, то его могут привлечь к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Данное преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести».
Ну что сказать? Добегался…
Источник:
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Во всех остальных случаях время пользования будет существенно меньше, чем время от исправительных работ до лишения свободы!
и все эти - до двух лет, до двухсот тысяч, так останутся в вакууме.
а вот продаван, точно может встрять на выплату своему работодателю.