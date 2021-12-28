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«Дерзкое ограбление» в Питере: посетитель попросил показать ноутбук и убежал с ним из магазина

«Дерзкое ограбление» в Питере: посетитель попросил показать ноутбук и убежал с ним из магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 17:44
Сообщество : Криминал
Метки: Салон   грабитель   дверь   ноутбук   питер   полиция   
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Правда, чуть не попался на месте - всё пытался открыть не ту дверь.

Рядовая смена в салоне сотовой связи в Питере. Один из клиентов просит показать ему ноутбук, делает вид, что разглядывает коробку - потом быстро рысячит к выходу…

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И начинает долбиться в закрытую створку двери.

После нескольких попыток выбраться на свежий воздух, этот альтернативно одаренный гражданин все-таки сбежал из салона. Теперь по его следу бегут полицейские, и скоро с «Неуловимым Джо» будут беседовать в отделении.

Он-то думает, что это весело. И если что - просто извинится и его «поймут и простят». Просто дятел не курсе, что ему за это грозит. Вот коммент юриста:

«Если хищение ноутбука является значительным ущербом для его владельца, то его могут привлечь к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Данное преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести».

Ну что сказать? Добегался…

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Метки: Салон   грабитель   дверь   ноутбук   питер   полиция   
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8  комментариев
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1k
Александр 2 часа назад
Имело смысл, если только он полярник и уходя в экспедицию не менее, чем на 6 лет (срок давности), таким противоправным действием решил обеспечить себя ноутом.
Во всех остальных случаях время пользования будет существенно меньше, чем время от исправительных работ до лишения свободы!
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7k
Погулять вышел Секунду назад
Грбители нынче какие-то тупые пошли, никакой фантазии у ребят.
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11k
Павел Полчаса назад
Вы цены на ноуты видели?
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37
Мурчелло Павел 11 минут назад
И поэтому их нужно воровать?
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943
Игорь Меншиков Полчаса назад
Ни дерзкое а тупое
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31k
Растрелли В.В. Час назад
"Хищение" - это если бы никто не видел, как он ноутбук слямзил. А здесь имеет место грабёж (4 года), либо, если это был, например, макбук со стоимостью свыше 250 000, то до 7 лет.
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928
Алексей Час назад
а может и не найдут. полицаи факт не станут шерстить все камеры города, как при убийстве Немцова.
и все эти - до двух лет, до двухсот тысяч, так останутся в вакууме.
а вот продаван, точно может встрять на выплату своему работодателю.
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4k
Дмитрий Час назад
Всё бы хорошо по тексту, но "значительный ущерб" и "юридическое лицо", являющееся владельцем салона, вещи не совместимые. Но даже не это важно. Важно то, что на лицо(или лице) чистейший грабёж, т.е. открытое хищение чужого имущества ст. 161 ч. 1 УК РФ. И да! Юрист то .авно откровенное. Кражи от грабежа отличить не может.
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