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«Бьёт в дверь молотком, обливает фекалиями»: неадекватная дама достаёт своего соседа

«Бьёт в дверь молотком, обливает фекалиями»: неадекватная дама достаёт своего соседа

Автор:
21 декабря 2022 23:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   дверь   молоток   полиция   радиация   соседка   
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И делает это уже шесть лет.

Тюменская мадам твёрдо уверена, что из квартиры её соседа исходит «жуткая радиация». И она не даёт ему покоя: постоянно названивает и требует «это прекратить», дверь он ей не открывает, поэтому она периодически долбит по ней молотком. Потом стала обливать её мочой и не только.

И делает так на протяжении шести лет.

Когда сосед вызывает полицию - орёт на  него прямо при сотрудниках. Но на последнем вызове она, возможно, «договорилась»: стала угрожать ему, когда рядом стоял силовик. Не исключено, что теперь, наконец-то, бедолага-сосед сможет с ней справиться.

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Метки: Тюмень   дверь   молоток   полиция   радиация   соседка   
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7  комментариев
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4k
Трям 37 минут назад
Наверно очень громко ходит по полу.
У старой курицы определенно невроз и небойоб.
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30k
Ashabad 17 минут назад
Это статья за хулиганство. Пора уже научится пользоваться теми средствами, которые нам доступны. Заявление, суд, денежная компенсация, административный арест.
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