«Бьёт в дверь молотком, обливает фекалиями»: неадекватная дама достаёт своего соседа

И делает это уже шесть лет.
Тюменская мадам твёрдо уверена, что из квартиры её соседа исходит «жуткая радиация». И она не даёт ему покоя: постоянно названивает и требует «это прекратить», дверь он ей не открывает, поэтому она периодически долбит по ней молотком. Потом стала обливать её мочой и не только.
И делает так на протяжении шести лет.
Когда сосед вызывает полицию - орёт на него прямо при сотрудниках. Но на последнем вызове она, возможно, «договорилась»: стала угрожать ему, когда рядом стоял силовик. Не исключено, что теперь, наконец-то, бедолага-сосед сможет с ней справиться.
Источник:
Источник:
- «Дерзкое ограбление» в Питере: посетитель попросил показать ноутбук и убежал с ним из магазина
- Попался: мгновенная карма для нарушителя
- В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта
- Не смогли: неудачная попытка парней проникнуть в подъезд дома
- "Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда
У старой курицы определенно невроз и небойоб.
Я имел общение с такими персонами. В 90% случаев решает один из факторов - разоблачение с доказательствами, публичность или созданный дискомфорт. Последний - как раз заваривание дверей.
Я пробовал и много раз! Мусорам .похуй особенно участковым, которые меняются по 2 штуки в месяц.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!