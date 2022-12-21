«Бьёт в дверь молотком, обливает фекалиями»: неадекватная дама достаёт своего соседа

Тюменская мадам твёрдо уверена, что из квартиры её соседа исходит «жуткая радиация». И она не даёт ему покоя: постоянно названивает и требует «это прекратить», дверь он ей не открывает, поэтому она периодически долбит по ней молотком. Потом стала обливать её мочой и не только.

И делает так на протяжении шести лет.

Когда сосед вызывает полицию - орёт на него прямо при сотрудниках. Но на последнем вызове она, возможно, «договорилась»: стала угрожать ему, когда рядом стоял силовик. Не исключено, что теперь, наконец-то, бедолага-сосед сможет с ней справиться.