Любящий муж Иван встречает жену с работы

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Простой эквадорский парень Иван пришёл забрать свою жену с работы. Однако есть один нюанс. Женщина трудится на неприемлемой для большинства людей работе.
Иван встречает жарким поцелуем жену после смены.
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