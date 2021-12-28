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Любящий муж Иван встречает жену с работы

Любящий муж Иван встречает жену с работы (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 09:11
Метки: видео   жена   муж   проститутка   проституция   работа   эквадор   
747
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Простой эквадорский парень Иван пришёл забрать свою жену с работы. Однако есть один нюанс. Женщина трудится на неприемлемой для большинства людей работе.
Иван встречает жарким поцелуем жену после смены.

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Метки: видео   жена   муж   проститутка   проституция   работа   эквадор   
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5  комментариев
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14k
seller-k 56 минут назад
Дай-ка угадаю... Женщина парикмахер? Нет? Может быть кассир в маленьком магазинчике? Тоже нет? Ну тогда она медсестра и делает уколы в пункте прививок? Не угадал? Сдаюсь, подсказывай, а то вот и друг очень интересуется.
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1k
Иван 59 минут назад
Он не Иван, он олень!
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