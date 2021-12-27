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Забавная реакция оперной певицы на звонок в зрительном зале

Забавная реакция оперной певицы на звонок в зрительном зале (1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 15:27
Сообщество : Юмор
Метки: Бах   Концерт   Курьезы   Хибла Герзмава   Юмор   ватермарк   мелодия   рингтон   

Во время одного из концертов российская оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава забавный образом отреагировала на зазвонивший телефон. У одного из зрителей заиграла мелодия Баха. Женщина рассмеялась, а потом напела её.

Alex Chebrikov

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Метки: Бах   Концерт   Курьезы   Хибла Герзмава   Юмор   ватермарк   мелодия   рингтон   
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Седой 20 минут назад
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БарНалей 4 минуты назад
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Борис Карабанов 20 минут назад
- Алло, ты где, братан?
- Я, типа, в филармонии.
- А! Культур-мультур? Понятно. Тут, это, перетереть кое-что надо.....
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