Забавная реакция оперной певицы на звонок в зрительном зале

Во время одного из концертов российская оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава забавный образом отреагировала на зазвонивший телефон. У одного из зрителей заиграла мелодия Баха. Женщина рассмеялась, а потом напела её.
Во время одного из концертов российская оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава забавный образом отреагировала на зазвонивший телефон. У одного из зрителей заиграла мелодия Баха. Женщина рассмеялась, а потом напела её.
Авторский пост
Понравилось19
На что жалуетесь?
- Я, типа, в филармонии.
- А! Культур-мультур? Понятно. Тут, это, перетереть кое-что надо.....