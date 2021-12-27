Обделили: пёс расстроился из-за новой игрушки ребенка

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Пёс по кличке Бакс расстроился из-за того, что хозяйка купила своей дочке игрушку-пищалку, а его обделила. Он не стал сдерживаться и высказал женщине своё возмущение подобным беспределом.
Четвероногая говорливая нянька осталась без игрушки.
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