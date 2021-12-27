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Обделили: пёс расстроился из-за новой игрушки ребенка

Обделили: пёс расстроился из-за новой игрушки ребенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 11:15
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   прикол   ревность   собака   хаски   
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Пёс по кличке Бакс расстроился из-за того, что хозяйка купила своей дочке игрушку-пищалку, а его обделила. Он не стал сдерживаться и высказал женщине своё возмущение подобным беспределом.
Четвероногая говорливая нянька осталась без игрушки.

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Метки: Юмор   видео   животные   прикол   ревность   собака   хаски   
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6  комментариев
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11k
Majul 2 часа назад
Сюка я аж прослезился ))) Отдайте пищалку песелю, девочка один хрен еще не понимает что с игрАшкой делать )))
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64k
parallax 3 минуты назад
Наука. Имеешь двух детей, дари игрушки обоим.
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19k
иванов дмитрий 24 минуты назад
если без шуток - то ситуация не смешная
собака воспринимает ребенка как младше ее по рангу в стае
может и укусить ребенка
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3k
satra 50 минут назад
Обратите внимание, если у вас хаски, то ламинат будет в цвет хаски :)
А также вся мебель и частично одежда :)
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8k
Izrin Maria Час назад
Прямо слышно: "Ну, мама! А мне!"
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21k
hebpat 2 часа назад
обидели пёсика
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