Прогулка с собакой прошла отлично

639
1
1
Девушка запечатлела последствия прогулки со своей очень активной и озорной собакой. Хорошо провели время, нечего сказать.
Когда думал, что заводишь собаку, а на деле завёл свинью. Если судить по чистому потолку в салоне, она еще даже не отряхивалась.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка
- Забавная реакция хаски на схватку хозяина в видеоигре
- Реакция хаски на запах дуриана
- Обделили: пёс расстроился из-за новой игрушки ребенка
- Держишь хаски в квартире? Жди беды
Новости партнёров
наверно в будущем психиатры придумают название для этой болезни.