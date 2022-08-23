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Прогулка с собакой прошла отлично

Прогулка с собакой прошла отлично

Автор:
23 августа 2022 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   видео   грязь   животные   прикол   собака   хаски   
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Девушка запечатлела последствия прогулки со своей очень активной и озорной собакой. Хорошо провели время, нечего сказать.
Когда думал, что заводишь собаку, а на деле завёл свинью. Если судить по чистому потолку в салоне, она еще даже не отряхивалась.

Источник:

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Метки: Автомобиль   видео   грязь   животные   прикол   собака   хаски   
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6  комментариев
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
ради ролика в тик-токе ухандохаю грязью всю машину ??
наверно в будущем психиатры придумают название для этой болезни.
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6k
Shade116 38 минут назад
На что не пойдешь ради лайков
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47k
dima423 2 часа назад
а зачем же они такие грязные в машину сели вообще?) какие то странные люди... или это для "красивого" видео только)
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