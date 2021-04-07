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Норильские вахтовики развлекаются

Норильские вахтовики развлекаются (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: вахтовики   ветер   видео   норильск   прикол   пурга   
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Норильские вахтовики сняли шуточный видеоролик, в котором показали одно из своих любимых развлечений. На опубликованных кадрах один из рабочих выходит из вагончика и его уносит сильным ветром.

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Метки: вахтовики   ветер   видео   норильск   прикол   пурга   
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7  комментариев
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58k
Опиум для народа Час назад
У нас так на "Кедре" один полудурок петли дверные выгнул. Ему говорили-нех"й двери открывать,ветер ураганный,нет,бл"дь,надо же посмотреть...
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6k
Женя 18 минут назад
По ТБ дверь должна открываться во внутрь.
Снегом заметёт вообще никуда не выйдет
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36k
dima423 Полчаса назад
практически выход в открытый космос)))
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75k
Броненосец Потелкам Час назад
Так это мужики
А представьте, как там детям и бабам ?
В объёмной одежде !
Укатит нахрен в тундру - не найдут никогда.
А ведь 25 лет назад чуть не женился на норильчанке......
Не захотела переезжать в Новороссийск или Краснодар......
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5k
Серега Броненосец Потелкам 38 минут назад
Норильск специально спроектирован под ветра - там почти нету дворов и дома стоят довольно близко друг к другу - что бы ветер в самом городе не особо гулял.

А на деле - лет 16 назад (когда там еще жил), такси по городу в любую точну 50 рублей. Сам город 3,5 на 2 км.
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1k
Николай Серега Полчаса назад
Что значит нет дворов, одни сплошные закрытые дворы там и есть.
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15k
Пумба Час назад
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