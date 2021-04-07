Норильские вахтовики развлекаются

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Норильские вахтовики сняли шуточный видеоролик, в котором показали одно из своих любимых развлечений. На опубликованных кадрах один из рабочих выходит из вагончика и его уносит сильным ветром.
Когда ты очень легок на подъем.
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Снегом заметёт вообще никуда не выйдет
А представьте, как там детям и бабам ?
В объёмной одежде !
Укатит нахрен в тундру - не найдут никогда.
А ведь 25 лет назад чуть не женился на норильчанке......
Не захотела переезжать в Новороссийск или Краснодар......
А на деле - лет 16 назад (когда там еще жил), такси по городу в любую точну 50 рублей. Сам город 3,5 на 2 км.