Женщина не позволила мошеннице себя обмануть

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Одним из популярных видов мошеннических схем являются автоподставы с участием пешеходов. Злоумышленник делает вид, что его сбили, а потом предлагает автомобилисту урегулировать ситуацию мирно, не вызывая полицию. Подобное решила провернуть мошенница из данного видео, однако женщина-водитель не позволила себя одурачить.
Актриса, у которой еще нет "Оскара".
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