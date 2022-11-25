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Женщина не позволила мошеннице себя обмануть

Женщина не позволила мошеннице себя обмануть

Автор:
25 ноября 2022 11:06
Метки: Прикол   Юмор   видео   мошенник   мошенничество   подстава   
1490
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Одним из популярных видов мошеннических схем являются автоподставы с участием пешеходов. Злоумышленник делает вид, что его сбили, а потом предлагает автомобилисту урегулировать ситуацию мирно, не вызывая полицию. Подобное решила провернуть мошенница из данного видео, однако женщина-водитель не позволила себя одурачить.
Актриса, у которой еще нет "Оскара".

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Метки: Прикол   Юмор   видео   мошенник   мошенничество   подстава   
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16  комментариев
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50k
dima423 2 часа назад
так хочется таких реально переехать)
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2k
Vovan Petroff 12 минут назад
Учись, дура!
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381
cfhfwby 50 минут назад
Ну постановка в полный кадр, задолбали тик-токеры и прочее дерьмо.
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1k
Шурман Час назад
Это видео для лохов на Фишках ? :) я уже нескольких лайкодрочеров увидел
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1k
Шурман Час назад
Класс я тоже вот так катаюсь с включенной камерой на телефоне . снимаю все . Причем здесь регистратор и видео с телефона ? . Тиктокеры уже зае всех . Постановка и ради лайков , расчет на вас , на тех кто будет комментировать это видео .
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22k
SolomonA 2 часа назад
Почему в этом случае не применяется статья за клевету или вымогательство?
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5k
salim777 2 часа назад
Поаплодировать за дрянной, но спектакль, выйти с палкой, отмудохать через пуховик, дать подсрачник вдогонку.
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4k
Babangdida 2 часа назад
Эту запись нужно немедленно нести в полицию! С регом сечас не прокатило, но следущий водитель может попасть в переплёт.
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