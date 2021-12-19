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У нас была справедливая страна и ценности у НАС были настоящие

У нас была справедливая страна и ценности у НАС были настоящие (1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 14:55
Метки: ветераны   память   поколения   

Жаль, теряем легко, забываем быстро, а потом всю жизнь жалеем.

Кaleidoscope
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Эта запись со Донецка еще в 2014 года . Возможно этого ветерана нет с нами . Но Донецк никогда не забудет этих людей.

Дорогие друзья!

Жаль, теряем легко, забываем быстро, а потом всю жизнь жалеем. А ведь помнить надо всегда.
Мурашки по коже бегут! Слезы текут из глаз! Ведь слова этого преклонного в возрасте ветерана – ПРАВДА! ИСТОРИЯ У НАС БЫЛА ТАКАЯ! Забыть это, действительно, невозможно!

Вот эти слова ветерана:
«Ценности другие стали, но та страна милее нам!
Мы за нее тогда сражались!..
Поняли, молодой человек? И пока я жив, мое сердце принадлежит большому, сильному государству – Советскому Союзу! Где людей не убивали, решеток на окнах не было, замков не было!
Сейчас, вы знаете что? Зверинник! Зверинник! Друг друга убивают, раздевают! Не было у нас…
У нас на фронте были рядом грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, евреи, кто угодно! Мы жили вот так! Поняли?! Из одного котелка ели! А теперь что?! Мы друг другу в спину нож суем! А почему?»

Источник:

Метки: ветераны   память   поколения   
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13k
Вася 3 часа назад
слишком хорошо у СССР дела шли, на западе кирпичами срали от ярости, но добили твари, сыграли на человеческой слабости и на жадности верхушки номенклатуры.. а ведь тенденция развития к лучшему до конца сохраняласяь и максимально развивалась. Наивные добрые умные работящие люди.
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Sunny11 Час назад
Смешно и страшно, если переместить этого деда обратно в тот самый СССР, он будет кричать: "это неправильный Союз! в нашем было душевно, хорошо! все были честные, всё было справедливо!"
Надо ему напомнить - под конец СССР так всем настопи%дил, что когда он загнулся, никто не вышел его защищать. Просто дедушка выжил из ума и у него ностальгия по молодости трансформировалась в воспоминания об идеальной стране.
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Кaleidoscope Автор поста 2 часа назад
А нынче ТАК
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GoInDown 2 часа назад
каждый хвалит свое болото
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Hallo FreeSpace 3 часа назад
ага , конечно , все именно так и было ... Победа Великая , но вот он городит тень на плетень ...
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618
Mixan 3 часа назад
Как такое пропустили ..Все правильно сказал !
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