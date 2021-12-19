У нас была справедливая страна и ценности у НАС были настоящие

Жаль, теряем легко, забываем быстро, а потом всю жизнь жалеем.
Жаль, теряем легко, забываем быстро, а потом всю жизнь жалеем.
Эта запись со Донецка еще в 2014 года . Возможно этого ветерана нет с нами . Но Донецк никогда не забудет этих людей.
Дорогие друзья!
Жаль, теряем легко, забываем быстро, а потом всю жизнь жалеем. А ведь помнить надо всегда.
Мурашки по коже бегут! Слезы текут из глаз! Ведь слова этого преклонного в возрасте ветерана – ПРАВДА! ИСТОРИЯ У НАС БЫЛА ТАКАЯ! Забыть это, действительно, невозможно!
Вот эти слова ветерана:
«Ценности другие стали, но та страна милее нам!
Мы за нее тогда сражались!..
Поняли, молодой человек? И пока я жив, мое сердце принадлежит большому, сильному государству – Советскому Союзу! Где людей не убивали, решеток на окнах не было, замков не было!
Сейчас, вы знаете что? Зверинник! Зверинник! Друг друга убивают, раздевают! Не было у нас…
У нас на фронте были рядом грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, евреи, кто угодно! Мы жили вот так! Поняли?! Из одного котелка ели! А теперь что?! Мы друг другу в спину нож суем! А почему?»
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Понравилось24
На что жалуетесь?
Надо ему напомнить - под конец СССР так всем настопи%дил, что когда он загнулся, никто не вышел его защищать. Просто дедушка выжил из ума и у него ностальгия по молодости трансформировалась в воспоминания об идеальной стране.