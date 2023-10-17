Курьер стащил комнатный цветок из подъезда в Москве

В Москве курьер Delivery Club украл комнатный цветок из подъезда жилого дома на Бескудниковском переулке. Он положил понравившееся растение в сумку и ушел.

На представленных кадрах видно, что после завершения заказа мужчина решил не уходить с пустыми руками. Он оглянулся по сторонам, решил, что в подъезде нет видеокамер, и стащил одно растение. Затем курьер убрал цветок в термосумку, зашел лифт и скрылся.