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Курьер стащил комнатный цветок из подъезда в Москве

Курьер стащил комнатный цветок из подъезда в Москве

Автор:
17 октября 2023 10:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Delivery Club   Видео   кража   курьер   подъезд   цветок   
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Доставщик положил растение в сумку и ушел.

В Москве курьер Delivery Club украл комнатный цветок из подъезда жилого дома на Бескудниковском переулке. Он положил понравившееся растение в сумку и ушел.


На представленных кадрах видно, что после завершения заказа мужчина решил не уходить с пустыми руками. Он оглянулся по сторонам, решил, что в подъезде нет видеокамер, и стащил одно растение. Затем курьер убрал цветок в термосумку, зашел лифт и скрылся.

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Метки: Delivery Club   Видео   кража   курьер   подъезд   цветок   
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