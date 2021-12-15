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У москвича на улице забрали сумку с двумя миллионами рублей

У москвича на улице забрали сумку с двумя миллионами рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 15:03
Сообщество : Криминал
Метки: Москвич   баллончик   нападение   разбой   сумка   
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«Гоп-стоп» организовал приезжий: сначала прыснул в лицо баллончиком, потом избил.

Жителю столицы 23 года - занимается продажей антиквариата. Замечу, что шурует весьма неплохими суммами для своих лет. Но раз дело идет - молодец, всем бы так зарабатывать.

Но вот безопасностью не заморачивался: вместо того, чтобы вызывать сопровождение, он в одиночку перевозил деньги, даже такси не вызывал. Поначалу я подумал, что это какой-то фейк и парень занимался веществами или другим криминалом. Но нет - он на самом деле предприниматель. Только пока еще неопытный)

И вот он возвращался с очередной сделки (причем вместе с девушкой) и нес сумку с двумя миллионами рублей. На него напал приезжий - на видео можно посмотреть, как он мудохает парня, но тот ни в какую не отдает деньги. Тогда преступник отрезает ручки у сумки и убегает.

Отморозка уже задержали по горячим следам, будут судить за разбойное нападение. Так что в этот раз все более-менее обошлось.

А всем остальным - наука. Не надо носить с собой наличку, особенно крупные суммы. Даже если считаете себя Джоном Рембо.

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Метки: Москвич   баллончик   нападение   разбой   сумка   
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16  комментариев
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3k
satra Час назад
Такое часто проворачивается по наводке. Так что "ищите крысу".
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10k
BWSHARK 14 минут назад
Это когда было то? Вон листва на деревьях...
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1k
elf3399 19 минут назад
Хорошо, что обошлось. Парень станет обращать внимание на спорт и продолжит зарабатывать, а дурик сядет.
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41k
dima423 22 минуты назад
Тут кто то слил инфу 100%... не зная что в сумке много денег никто нападать не будет конечно...ну или 1 раз на миллион такая случайность произойдет)
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28k
Кот Баюн Полчаса назад
а баба сразу на колени встала и ноль реакции... ппц
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−26
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Гоп-стоп мы подошли из-за угла)))
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12k
ss 36 минут назад
Однако!... Хороший у него кошелёк... Был...
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2k
lekha-fil 48 минут назад
Первый раз такая сумма и у не безработного.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Он что шёл трусы в ЦУМ покупать? :-)
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