У москвича на улице забрали сумку с двумя миллионами рублей

Жителю столицы 23 года - занимается продажей антиквариата. Замечу, что шурует весьма неплохими суммами для своих лет. Но раз дело идет - молодец, всем бы так зарабатывать.

Но вот безопасностью не заморачивался: вместо того, чтобы вызывать сопровождение, он в одиночку перевозил деньги, даже такси не вызывал. Поначалу я подумал, что это какой-то фейк и парень занимался веществами или другим криминалом. Но нет - он на самом деле предприниматель. Только пока еще неопытный)

И вот он возвращался с очередной сделки (причем вместе с девушкой) и нес сумку с двумя миллионами рублей. На него напал приезжий - на видео можно посмотреть, как он мудохает парня, но тот ни в какую не отдает деньги. Тогда преступник отрезает ручки у сумки и убегает.

Отморозка уже задержали по горячим следам, будут судить за разбойное нападение. Так что в этот раз все более-менее обошлось.

А всем остальным - наука. Не надо носить с собой наличку, особенно крупные суммы. Даже если считаете себя Джоном Рембо.