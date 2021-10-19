Женщина пожалела, что сорвала чужой цветок

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Недобросовестные граждане регулярно срывают цветы с придомовых клумб и цветников, чтобы продать их или украсить свои дома и дачные участки. Героиня ролика решила нарвать чужих цветов, однако её быстро настигла карма.
От чужого добра не бывает добра.
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Меняй методику, чудо.
"Благими намерениями выложен путь в ад" говорят, если кто-то лезет в чужую жизнь с советами или пытается что-то очень здорово переделать, не сознавая всех последствий и в результате переделки приводят к катастрофе.
а иллюстрировать мой комментарий скорее можно шуткой, что "никакое доброе дело не остаётся безнаказанным"