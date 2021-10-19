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Женщина пожалела, что сорвала чужой цветок

Женщина пожалела, что сорвала чужой цветок (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 10:12
Метки: в мире   видео   карма   кража   люди   цветок   
1789
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Недобросовестные граждане регулярно срывают цветы с придомовых клумб и цветников, чтобы продать их или украсить свои дома и дачные участки. Героиня ролика решила нарвать чужих цветов, однако её быстро настигла карма.
От чужого добра не бывает добра.

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Метки: в мире   видео   карма   кража   люди   цветок   
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4k
Mixalych Час назад
А я все ждал, что ее водой сверху обольют
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19k
иванов дмитрий 15 минут назад
Атеисты ! шах вам и мат !
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4k
aleksei Полчаса назад
Главное, что эти же люди кричат, что во власти кругом ворьё
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548
Botanik Vulgaris Час назад
Я сам сажаю цветы. ухаживаю за кустами по возможности. Когда вижу что рвут, мне грустно, злости нет, ещё посажу. Грустно за других людей не не увидят цветов. Мне сажать в радость.
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10k
котегRUS 2 часа назад
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