Мужчина решил использовать розетку вместо зажигалки

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Мужчина решил что-то приготовить на газовой плите без функции электроподжига, однако кухонной зажигалки и спичек под рукой не оказалось. Герою видео не пришло в голову ничего лучше, кроме как взять железную вату и пойти с ней к розетке.
Cлабоумие и отвага! Еще и газовый баллон рядом стоит...
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Метки: вата видео огонь розетка слабоумие и отвага
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