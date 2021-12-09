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Мужчина решил использовать розетку вместо зажигалки

Мужчина решил использовать розетку вместо зажигалки (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 11:59
Метки: вата   видео   огонь   розетка   слабоумие и отвага   
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Мужчина решил что-то приготовить на газовой плите без функции электроподжига, однако кухонной зажигалки и спичек под рукой не оказалось. Герою видео не пришло в голову ничего лучше, кроме как взять железную вату и пойти с ней к розетке.
Cлабоумие и отвага! Еще и газовый баллон рядом стоит...

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Метки: вата   видео   огонь   розетка   слабоумие и отвага   
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108k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
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439
SHAGREEN 21 минуту назад
С гордостью демонстрирует после отсидки преобретенные навыки.
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6k
klop 46 минут назад
Херню какую-то с машонки начесал.
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4k
fin4all Час назад
просто учил человек физику в школе.
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25k
Батончик с маком Час назад
Ждём ещё видео, скорее всего оно будет последним
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