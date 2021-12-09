Мужчина решил использовать розетку вместо зажигалки

Мужчина решил что-то приготовить на газовой плите без функции электроподжига, однако кухонной зажигалки и спичек под рукой не оказалось. Герою видео не пришло в голову ничего лучше, кроме как взять железную вату и пойти с ней к розетке.

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Cлабоумие и отвага! Еще и газовый баллон рядом стоит...