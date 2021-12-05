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Воронежский пешеход случайно повторил знаменитую сцену из «Матрицы»

Воронежский пешеход случайно повторил знаменитую сцену из «Матрицы» (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2021 15:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автобус   видео   воронеж   матрица   пешеход   
3374
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Водитель «УАЗ-Патриот» внезапно забыв все правила дорожного движения, высадил своего пассажира прямо на пешеходном переходе в крайней левой полосе. А то, что произошло дальше удивило всех.

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Метки: автобус   видео   воронеж   матрица   пешеход   
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19  комментариев
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4k
the_RON 2 часа назад
"Пешеход, знай - погибая на пешеходном переходе, ты был прав!" (с) не моё
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716
zeros68 7 минут назад
Жизнь - она как пешеходный переход, полоска белая,полоска черная. На какой остановишься, такая и судьба.
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2k
вася васильев 9 минут назад
Вторую днюху можно праздновать!!!
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30k
Растрелли В.В. 10 минут назад
Судя по его поведению, он под веществами.
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1k
azuver 18 минут назад
Реакция,огонь.
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6k
Али Ди 21 минуту назад
Водиле автобуса звездулей надо выписать. Куда плеть летишь, даже если твоя дорога.
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15k
Жупел - Кипучая сера 38 минут назад
Чуваку явно рано на тот свет.. Видать здесь ещё не все дела доделал. Иначе это никак не объяснить.
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484
Вадим В. Новоженов 40 минут назад
Опа!
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36k
Александр 42 минуты назад
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22k
Russo Turisto 43 минуты назад
Это пешеход из новой матрицы

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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Ну Морфиус и шутканул над Нео,и реакция старика Смита за рулём маршрутки тоже уже не та.
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533
Mixan Час назад
Не судьба видать ,но предупреждение высших сил..
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711
vijilante 2 часа назад
Моё глубокое убеждение что цвет светофора не имеет значения.
Если судьба,то можно и с завязанными глазами перейти МКАД туда и обратно и ничего с тобой не будет.
И если судьба,то тебя зарежет родная мама.
Или после укола наркоза у дорогого стоматолога тебя шахнет анафилактический шок и ты "склеишь ласты".
Но это не значит что нужно играть в поддавки.
Зелёный - иди !
Красный - СТОЙ, сучара и жди зелёного и СМОТРИ ПО СТОРОНАМ - много случаев когда водитель по разными причинам ехал по головам пешеходов идущих на "зелёный".
А если ты идёшь на зелёный и принципиально идёшь не оглядываясь и не пропуская те ТС, что неуспели или не смогли тормрзнуть,то на твоей могиле так и напишут : "У него был приоритет".
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910
ES 2 часа назад
Это Нео, немного постаревший и вернувшийся по выходу на пенсию в Матрицу поностальгировать.
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274
Arti 2 часа назад
Обосрался я бы на его месте
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