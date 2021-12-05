Воронежский пешеход случайно повторил знаменитую сцену из «Матрицы»

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Водитель «УАЗ-Патриот» внезапно забыв все правила дорожного движения, высадил своего пассажира прямо на пешеходном переходе в крайней левой полосе. А то, что произошло дальше удивило всех.
Мужчина решил быстро перебежать через дорогу и чуть не попал под колёса автобуса. Реакции пожилого воронежца мог бы позавидовать сам Нео.
Ты веришь в судьбу, Нео? Какой цвет светофора выберешь ты: зелёный или красный?
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Если судьба,то можно и с завязанными глазами перейти МКАД туда и обратно и ничего с тобой не будет.
И если судьба,то тебя зарежет родная мама.
Или после укола наркоза у дорогого стоматолога тебя шахнет анафилактический шок и ты "склеишь ласты".
Но это не значит что нужно играть в поддавки.
Зелёный - иди !
Красный - СТОЙ, сучара и жди зелёного и СМОТРИ ПО СТОРОНАМ - много случаев когда водитель по разными причинам ехал по головам пешеходов идущих на "зелёный".
А если ты идёшь на зелёный и принципиально идёшь не оглядываясь и не пропуская те ТС, что неуспели или не смогли тормрзнуть,то на твоей могиле так и напишут : "У него был приоритет".