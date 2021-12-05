Воронежский пешеход случайно повторил знаменитую сцену из «Матрицы»

Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии

Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик

В Новоуральске толпа ковид-диссидентов выгнала из автобуса женщину в маске

«Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой

Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан

"Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился