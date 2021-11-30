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Чернопятничное безумие

Чернопятничное безумие (1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 13:28
Метки: ватермарк   видео   люди   распродажа   черная пятница   

Типичное безумие во многих зарубежных магазинах во время "Чёрной пятницы" и других крупных распродаж.

Dobriy drug

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16k
homerchik 3 часа назад
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43
никон 12 минут назад
Естественный отбор
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84
Сервис 49 минут назад
Да может туда люди подраться приходят?
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−3
Golos 56 минут назад
Люди во всем мире любят халяву. Но есть интересный момент, я его много раз наблюдал и говорил продавцам, но они мне советовали не вмешиваться-говорили что это просто бизнес. Они накануне вечером цену увеличивали на тот % что будут снижать, сверху на ценнике писали увеличенную стоимость и зачеркивали. И людская жадность работала.(я говорю про магазины электроники, в других не знаю). Конечно случаи бывают разные, возможно на какой то новый товар и снижают, но когда спрашиваешь-говорят что товар по скидке уже продан. Зато точно знаю что уходят все витринные образцы(например телек который проработал на витрине год), все с недокомплектом, с отсутствующей упаковкой и документами и т.д. Ну и главное что нужно помнить-никто в убыток себе торговать не будет. Сейчас конечно начнут писать типа-я купил новый, запакованный . и т.д. Я говорю, что единичные случаи бывают. И к тому же товар может и новый, но выпущен 2 года назад, модель снята с производства. Новые модели по скидкам не идут.
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6k
hairov Час назад
Пришел в прошлом году в один из магазинов с надписью "Скидка до 90 %"!, хожу смотрю, скидка где 5, где 10%. Подзываю менеджера, спрашиваю покажите на что у вас скидка 90%? Он-пожалуйста, вот настенный календарь, правда опустив глаза говорит, он за позапрошлый год.
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Нужно было купить ТВ маме, потому предложил ей в этот раз подождать черной пятницы, ну а вдруг будет скидка, в целом ожидание было оправданно:
LG OLED55C14LB до черной пятницы был с постоянной скидкой 49 999 грн. (наблюдал с августа так как брал себе такой, но себе взял "серый" за 43 000 грн.), на черную пятницу стал 39 999 грн., что вполне достойно, сейчас он по какой-то причине стал вообще по базовой цене 54 999 грн.

Такая же ситуация складывалась у Samsung, то есть это была общая по всем магазинам скидки брендов. Ничего другого из мелочовки с нормальной скидкой не попадалось, правда я в Интернет магазинах только смотрел.
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2k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Тупая постанова - чутка хайпануть на низком бюджете и без люлей...
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37k
Alex 2 часа назад
Животные. Лихо баба у ребенка коробку отобрала
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
в России чёрная пятница - это когда просто по реальной цене продают или вообще, наоборот, повышают цену, рисуя ценник с типа скидкой
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7k
Позитив 2 часа назад
скот а не люди и не важно из какой страны
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883
poбт 2 часа назад
ну ващет черным не только в пятницу разрешается брать что угодно до 950$
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19k
shevanez 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
KOSTELLO 3 часа назад
Если у них резко забрать эти коробки и спросить, что в них было, они даже не смогут ответить
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20k
Ego sum qui sum 3 часа назад
в России нет такого понятия - черная пятница, у нас - это когда все намеренно дорожает. Как например делает Метро кэш энд керри:
делает небольшую скидку на несколько популярных позиций и основательно поднимает цены на все остальное - в итоге они в плюсе, остальные компании в нашей стране делают тоже все что угодно, но только не реальные скидки
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11k
Majul 3 часа назад
А спросить нахера вам это, они же даже не ответят. Сдается мне хватают просто потому, что дешево, а что это и зачем, похер, главное урвать подешевле и посраться/подраться с кем-нибудь
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