Типичное безумие во многих зарубежных магазинах во время "Чёрной пятницы" и других крупных распродаж.
Чернопятничное безумие (1 видео)
Типичное безумие во многих зарубежных магазинах во время "Чёрной пятницы" и других крупных распродаж.
Типичное безумие во многих зарубежных магазинах во время "Чёрной пятницы" и других крупных распродаж.
Авторский пост
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LG OLED55C14LB до черной пятницы был с постоянной скидкой 49 999 грн. (наблюдал с августа так как брал себе такой, но себе взял "серый" за 43 000 грн.), на черную пятницу стал 39 999 грн., что вполне достойно, сейчас он по какой-то причине стал вообще по базовой цене 54 999 грн.
Такая же ситуация складывалась у Samsung, то есть это была общая по всем магазинам скидки брендов. Ничего другого из мелочовки с нормальной скидкой не попадалось, правда я в Интернет магазинах только смотрел.
делает небольшую скидку на несколько популярных позиций и основательно поднимает цены на все остальное - в итоге они в плюсе, остальные компании в нашей стране делают тоже все что угодно, но только не реальные скидки