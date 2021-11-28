"Мы вычищаем популяцию": глава Роспотребнадзора дала новую тему для размышлений своей оговоркой

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Глава нижегородского Роспотребнадзора заявила, что «вычищает популяцию». У противников вакцинации появился новый повод пикировать и возмущаться.
Самое интересное, что дала этот повод чиновница из Роспотребнадзора: главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко. Высказываясь о цели ковидных ограничений, Кучеренко заявила: «Мы вычищаем нашу популяцию». Ведомство этот казус никак не комментирует, поэтому остаётся гадать, что имела в виду главный санитарный врач.
А что вы думаете по поводу этого? Оговорка по Фрейду или намеренная провокация?
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Метки: Главный врач Роспотребнадзор вакцинация от коронавируса коронавирус пандемия коронавируса санитарный врач
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https://vk.com/video-169926292_456239304
Так что, это видео явно уже разошлось по их пабликам с заголовком в стиле"она сказала правду!!!"
А вот популист медицины заявляет, что ЭТО не правильно и нужно принимать только антивирусные средства. У нас от вирусов есть лекарства? Раньше же писали - антивирусные препараты только для профилактики.
Кому верить?
Так вот, они никуда не делись, они вошли в структуру Роспотребнадзора.
Почему в маске? Варианта всего 2:
- Не прививалась, ибо смысл?
- Прививалась, ибо смысл!