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"Мы вычищаем популяцию": глава Роспотребнадзора дала новую тему для размышлений своей оговоркой

"Мы вычищаем популяцию": глава Роспотребнадзора дала новую тему для размышлений своей оговоркой (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2021 21:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Главный врач   Роспотребнадзор   вакцинация от коронавируса   коронавирус   пандемия коронавируса   санитарный врач   
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Глава нижегородского Роспотребнадзора заявила, что «вычищает популяцию». У противников вакцинации появился новый повод пикировать и возмущаться.
Самое интересное, что дала этот повод чиновница из Роспотребнадзора: главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко. Высказываясь о цели ковидных ограничений, Кучеренко заявила: «Мы вычищаем нашу популяцию». Ведомство этот казус никак не комментирует, поэтому остаётся гадать, что имела в виду главный санитарный врач.
А что вы думаете по поводу этого? Оговорка по Фрейду или намеренная провокация?

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Метки: Главный врач   Роспотребнадзор   вакцинация от коронавируса   коронавирус   пандемия коронавируса   санитарный врач   
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Карл Такойто 2 часа назад
Офигеть автор,тут же понятно что под ,,вычищаем популяцию,, она имеет в виду лечение и меры,она же дальше говорит ,,изолируем, назначаем,, У тётки просто хреново с грамотностью и построением фраз,но не более)
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0
Mr. Intereskin 9 минут назад
Скоро без прививки в туалет не сходишь.
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3k
Юра Гагарин 12 минут назад
всё правильно. зачищают территорию страны от славян, потому что считают это их земля

https://vk.com/video-169926292_456239304
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1k
steveboyer 21 минуту назад
оговорка по Фрейду
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38k
Андрей Полчаса назад
Ветка просто кишит поддаными хриплого клоуна и мамкиной либеротой.
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3k
RomaXz 47 минут назад
Большая часть аргументации антипрививочников как раз и состоит из подобных оговорок, опечаток и неправильных переводов.
Так что, это видео явно уже разошлось по их пабликам с заголовком в стиле"она сказала правду!!!"
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2k
Хрюн 51 минуту назад
А вот интересно почему прививками занимается роспотребнадзор а не минздрав?
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1k
Гур 57 минут назад
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18k
babuby 57 минут назад
Подобные заявления озадачивают не только противников вакцинации, а всех нормальных людей!
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8k
Мегапихель 59 минут назад
Всё нормально она сказала, как вышестоящее руководство

Ссылка www.youtube.com
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49k
doker Час назад
Я не буду ничего придумывать. Много знакомых переболело. Умерших среди них, слава Богу, не было. Так вот лечение у них всегда начиналось с антибиотиков по рецептам врачей. Повторяю - все знакомые более-менее нормально болезнь перенесли.
А вот популист медицины заявляет, что ЭТО не правильно и нужно принимать только антивирусные средства. У нас от вирусов есть лекарства? Раньше же писали - антивирусные препараты только для профилактики.
Кому верить?

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15k
Toxictofa Час назад
Если представить, что нами управляет оккупационное правительство, то эта фраза как раз все объясняет.
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12k
net Час назад
Это не оговорка. Это она просто нифига не понимает, что вообще говорит. Странно, что она глава вообще чего-то там. У неё с формулировкой мыслей беда))
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13k
aalexey3 Час назад
Мне вот ещё одно интересно: Почему потребнодзор, который должен заниматься защитой покупателей и просрочкой, занимается у нас медициной, вирусами и вакцинами...
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5k
Leo Sun Час назад
Да что тут гадать? Уже давно никто ничего не скрывает. Всё уже делается в открытую. И только круглые идиоты продолжают не верить в "заговоры"...
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13k
aalexey3 Час назад
Обыкновенный фашизм...
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6k
Doomer Час назад
Ну, кто-то рано или поздно должен был проговориться.
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9k
Александр Час назад
Ну хотя бы в маске - популяция микрофонов может спать спокойно.
Почему в маске? Варианта всего 2:
- Не прививалась, ибо смысл?
- Прививалась, ибо смысл!
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38k
Андрей Час назад
Хватит вырывать фразы из контекста! Если послушать всё её обращение целиком, то однозначно и очевидно она говорила про вычищение популяции от заразы под названием ковид.
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34
Ч Барт Симпсон Полчаса назад
да да, все вас хотят отравить и уничтожить. Но вас не проведешь, у всех грузчиков и таксистов интеллект зашкаливает, раскусили иродов) А кто привился- через сколько умирать то начнут?)
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11k
кира Час назад
Хорошо, что не зачищают.
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