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Опаздывающий на поезд пассажир прилег отдохнуть

Опаздывающий на поезд пассажир прилег отдохнуть (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 09:41
Метки: видео   метро   неудача   поезд   столкновение   фейл   
373
1
1
Спешивший на поезд метро парень немного не рассчитал своих сил. Он врезался в закрывающиеся двери, зашел в вагон и прилег отдохнуть.
Один из пассажиров запечатлел незапланированный "сон" торопыги.

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Метки: видео   метро   неудача   поезд   столкновение   фейл   
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5  комментариев
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7k
Михаил 2 часа назад
Гм. Как часто пассажиры снимают как закрываются двери в метро?..
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7k
КОСТЯН 45 минут назад
Это была последняя в его жизни электричка??? На кой хер так ломиться???
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69
Демон 2 часа назад
Задание выполнил.
Теперь доставайте из меня пули и осколки...
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16k
homerchik 2 часа назад
а не постанова ли это? что же такого хотел заснять чел, снимая открытые двери вагона?
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