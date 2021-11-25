Опаздывающий на поезд пассажир прилег отдохнуть

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Спешивший на поезд метро парень немного не рассчитал своих сил. Он врезался в закрывающиеся двери, зашел в вагон и прилег отдохнуть.
Один из пассажиров запечатлел незапланированный "сон" торопыги.
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