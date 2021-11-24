Не только котики! The Kiffness выпустил классный микс с ансамблем из России

FISHKINET
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото) 17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и... При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но... Избивший срочника Асхаб Магомедов похвастался роликом со стрельбой и гонками по Москве Избивший срочника Асхаб Магомедов похвастался роликом со стрельбой... "Вы убили мать моей дочери!": муж погибшей в Сочи в ДТП россиянки, потребовал с Ксении Собчак 2 млн. долларов "Вы убили мать моей дочери!": муж погибшей в Сочи в ДТП россиянки,... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал... Доброта прячется в мелочах Доброта прячется в мелочах В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих "Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге "Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в... В России начали отлавливать противников вакцинации В России начали отлавливать противников вакцинации В порту Магадана уронили ценный груз, стоимостью более 140 миллионов рублей В порту Магадана уронили ценный груз, стоимостью более 140... "Возвращаемся. Живых нет". "Амбарчик" уже развернулся в сторону аэродрома, но тут "Возвращаемся. Живых нет". "Амбарчик" уже развернулся в сторону... Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу Тибета Лхасу Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу... Мужчина проучил подростков, ломавших прокатный самокат Мужчина проучил подростков, ломавших прокатный самокат Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 46 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 46 На позитиве На позитиве Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-25 Смешные комментарии из социальных сетей-25 Сказки про Незнайку, как учебник политэкономии Сказки про Незнайку, как учебник политэкономии Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой...
Новое > Видео 
Не только котики! The Kiffness выпустил классный микс с ансамблем из России

Не только котики! The Kiffness выпустил классный микс с ансамблем из России (1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 19:29
Метки: Bai-Terek   The Kiffness   видео   клип   микс   
464
1
Популярный блогер-музыкант The Kiffness, который уже знаком российской аудитории по классным музыкальным миксам с котиками и не только, выпустил новый микс с ребятами из российского ансамбля горлового пения «Бай-Терек».
По-моему не плохо вышло. Что скажите?

Кому интересно:

Коллектив «Бай-Терек», представляющий республику Алтай, создан в начале 2019. Ансамбль является участником и призёром различного уровня Фестивалей и Конкурсов. Солисты - мастера горлового пения и игры на национальных инструментах.
-Гэсэр Данжеев: игра на национальных инструментах (топшуур,икили ,комуз, тунур, туюк-шоор, туйгактар), владеет всеми стилями горлового пения.
-Эзендей Балбин - игра на национальных инструментах (топшуур,икили ,комуз, тунур, туюк-шоор, туйгактар,гитара),вокалист,владеет всеми стилями горлового пения
-Айан Енчинов - игра на гитаре ,тунур. Вокалист, стиль горлового пения Каркыраа.

Группа ребят в VK: https://vk.com/bai_terek_music
Инста: https://instagram.com/bai_terek_music


Канал The Kiffness: https://www.youtube.com/c/TheKiffness

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Bai-Terek   The Kiffness   видео   клип   микс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
35
Golos 4 часа назад
"По-моему не плохо вышло. Что скажите?" Вижу такой призыв к диалогу и получения лайков-сразу ставлю жирный минус. Почему по поводу любого дерьма надо что то говорить? Могу сказать-дерьмо оно и есть дерьмо. Этот стон у них песней зовется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
684
Ольга Час назад
мне понравилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 2 часа назад
До них им как до Монголии раком.)))
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Что скажите? = Что скажЕте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мефодий 3 часа назад
честно? нудятина получилась. у Киффа уже есть отличный микс с монголом - ваще огонь.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Majul 3 часа назад
Отлично вышло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
812
Hallo FreeSpace 4 часа назад
круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото) 17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото) Нюхающая губную гармошку крыса стала героем нового трека музыканта The Kiffness Нюхающая губную гармошку крыса стала героем нового трека музыканта The Kiffness Тайские рабочие стали частью нового хита музыканта The Kiffness Тайские рабочие стали частью нового хита музыканта The Kiffness Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим котом Музыкант The Kiffness создал новый музыкальный шедевр с мяукающим котом Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России Прославившийся ремиксами на видео с животными музыкант выпустил трек с разговорчивым хаски Прославившийся ремиксами на видео с животными музыкант выпустил трек с разговорчивым хаски
Minos

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13803



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
40 примеров отличного дизайна
3
58
40 примеров отличного дизайна
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
1
37
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
Набирающие популярность
Хранители Белого моря
0
3
Хранители Белого моря
Делаем кардхолдер из кожи на 2 карты
2
24
Делаем кардхолдер из кожи на 2 карты
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ватермарк#дтп#подборка#новости#автомир#в мире#сарказм#еда
#Юмор#прикол#история#картинки#интересное#автомобили#Разное#фильм#авто аварии#приколы
#интересно#животные#люди#Ynews#сша#кино#Россия#аварии#познавательно#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться