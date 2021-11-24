Не только котики! The Kiffness выпустил классный микс с ансамблем из России

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Популярный блогер-музыкант The Kiffness, который уже знаком российской аудитории по классным музыкальным миксам с котиками и не только, выпустил новый микс с ребятами из российского ансамбля горлового пения «Бай-Терек».
По-моему не плохо вышло. Что скажите?
По-моему не плохо вышло. Что скажите?
Ансамбль горлового пения «Бай-Терек»
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Коллектив «Бай-Терек», представляющий республику Алтай, создан в начале 2019. Ансамбль является участником и призёром различного уровня Фестивалей и Конкурсов. Солисты - мастера горлового пения и игры на национальных инструментах.
-Гэсэр Данжеев: игра на национальных инструментах (топшуур,икили ,комуз, тунур, туюк-шоор, туйгактар), владеет всеми стилями горлового пения.
-Эзендей Балбин - игра на национальных инструментах (топшуур,икили ,комуз, тунур, туюк-шоор, туйгактар,гитара),вокалист,владеет всеми стилями горлового пения
-Айан Енчинов - игра на гитаре ,тунур. Вокалист, стиль горлового пения Каркыраа.
Группа ребят в VK: https://vk.com/bai_terek_music
Инста: https://instagram.com/bai_terek_music
Канал The Kiffness: https://www.youtube.com/c/TheKiffness
-Гэсэр Данжеев: игра на национальных инструментах (топшуур,икили ,комуз, тунур, туюк-шоор, туйгактар), владеет всеми стилями горлового пения.
-Эзендей Балбин - игра на национальных инструментах (топшуур,икили ,комуз, тунур, туюк-шоор, туйгактар,гитара),вокалист,владеет всеми стилями горлового пения
-Айан Енчинов - игра на гитаре ,тунур. Вокалист, стиль горлового пения Каркыраа.
Группа ребят в VK: https://vk.com/bai_terek_music
Инста: https://instagram.com/bai_terek_music
Канал The Kiffness: https://www.youtube.com/c/TheKiffness
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Метки: Bai-Terek The Kiffness видео клип микс
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