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Родился в рубашке: мужчина чуть не попал под колёса грузовика

Родился в рубашке: мужчина чуть не попал под колёса грузовика

Автор:
24 ноября 2022 10:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   грузовик   повезло   происшествие   филиппины   
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На филиппинском острове Лусон рабочий случайно толкнул проходившего мимо мужчину. Пешеход начал падать и чуть не оказался под колёсами грузовика.
Рабочий тут же бросился к грузовику и попытался остановить его. Водитель большегруза успел затормозить и тем самым спас пешеходу жизнь. Мужчина отделался ссадинами и испугом.

Источник:

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Метки: в мире   видео   грузовик   повезло   происшествие   филиппины   
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2  комментария
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Тимур 18 минут назад
Впечатляет скорость происшедшего. Особенно работник, который вот только был занят свой работой и уже тормозит всем телом грузовик.
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Dobriy drug

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