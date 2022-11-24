Родился в рубашке: мужчина чуть не попал под колёса грузовика

208
1
1
На филиппинском острове Лусон рабочий случайно толкнул проходившего мимо мужчину. Пешеход начал падать и чуть не оказался под колёсами грузовика.
Рабочий тут же бросился к грузовику и попытался остановить его. Водитель большегруза успел затормозить и тем самым спас пешеходу жизнь. Мужчина отделался ссадинами и испугом.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Индии женщина чудом не попала под поезд
- Мужчина чудом спасся от наводнения
- Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд
- В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом
- Невероятное везение: цветочный горшок упал с 34 этажа рядом с ребенком
Новости партнёров
реклама