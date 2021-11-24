Азартное развлечение, с которого все началось

Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома

Ночной кошмар владельца натяжного потолка

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Кот "ЧёКупил?" украл у хозяина пакет с лепешками

Чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома