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Суровый кот показал псу, кто в доме хозяин. В какой-то момент конфликт между двумя питомцами обострился настолько, что хозяину пришлось взять пса на руки.
Пушистый боец, с которым лучше не связываться.
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