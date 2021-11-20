"Новые лапки, новая жизнь": краснодарские зоозащитники спасли собаку, у которой были отрезаны лапы

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Искалеченную дворняжку, которую волонтёры назвали Моникой, нашли под Краснодаром в декабре 2020 года. Собака была в печальном состоянии, четыре лапы были отрезаны.
Врачи несколько дней выхаживали животное. По факту жестокого обращения с дворняжкой было возбуждено уголовное дело, однако живодёров так и не нашли. При таких ранениях и тяжёлом состоянии обычно уличных псов усыпляют.
В случае с Моникой зоозащитники решили бороться за жизнь своей подопечной. Волонтёры собрали необходимую сумму для протезов и решили провести операцию. Новосибирские врачи сделали титановые лапки для Моники. Сейчас Моника чувствует себя хорошо и учится ходить на своих новых лапках.
В случае с Моникой зоозащитники решили бороться за жизнь своей подопечной. Волонтёры собрали необходимую сумму для протезов и решили провести операцию. Новосибирские врачи сделали титановые лапки для Моники. Сейчас Моника чувствует себя хорошо и учится ходить на своих новых лапках.
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Метки: Дворняжка бездомные собаки волонтёры жестокое обращение с животными зоозащита и отвага зоозащитники
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Собачке здоровья!
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Неделю назад знакомая гуляла с собакой и к ним примазалась другая собачка. Маленькая, породистая, но грязная. Она взяла сабаку домой, сфоткала и поместила в группу о найденом собакене. В группе другая сказала, что видела объяву о пропаже такой же собаке. Через 5 минут прибежал мальчик лет 10. Какая была трогательная картина когда малец и собака бросились друг к другу! Три дня эта собака бродила по улицам. Убежала через дырку в заборе в частном секторе. И вот счастливое воссоединение случилось.
Песелю здоровья и волонтерам долгих лет за их дела! Карма она такая!