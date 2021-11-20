"Новые лапки, новая жизнь": краснодарские зоозащитники спасли собаку, у которой были отрезаны лапы

Врачи несколько дней выхаживали животное. По факту жестокого обращения с дворняжкой было возбуждено уголовное дело, однако живодёров так и не нашли. При таких ранениях и тяжёлом состоянии обычно уличных псов усыпляют.

В случае с Моникой зоозащитники решили бороться за жизнь своей подопечной. Волонтёры собрали необходимую сумму для протезов и решили провести операцию. Новосибирские врачи сделали титановые лапки для Моники. Сейчас Моника чувствует себя хорошо и учится ходить на своих новых лапках.