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"Новые лапки, новая жизнь": краснодарские зоозащитники спасли собаку, у которой были отрезаны лапы

"Новые лапки, новая жизнь": краснодарские зоозащитники спасли собаку, у которой были отрезаны лапы (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 20:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дворняжка   бездомные собаки   волонтёры   жестокое обращение с животными   зоозащита и отвага   зоозащитники   
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Искалеченную дворняжку, которую волонтёры назвали Моникой, нашли под Краснодаром в декабре 2020 года. Собака была в печальном состоянии, четыре лапы были отрезаны.
Врачи несколько дней выхаживали животное. По факту жестокого обращения с дворняжкой было возбуждено уголовное дело, однако живодёров так и не нашли. При таких ранениях и тяжёлом состоянии обычно уличных псов усыпляют.
В случае с Моникой зоозащитники решили бороться за жизнь своей подопечной. Волонтёры собрали необходимую сумму для протезов и решили провести операцию. Новосибирские врачи сделали титановые лапки для Моники. Сейчас Моника чувствует себя хорошо и учится ходить на своих новых лапках.

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Метки: Дворняжка   бездомные собаки   волонтёры   жестокое обращение с животными   зоозащита и отвага   зоозащитники   
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8  комментариев
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679
liveevil Час назад
Мудаки бл*ть. Я бы им тоже руки и ноги отрезал и бросил в лесу подыхать, ублюдки конченные.

Собачке здоровья!
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37k
Андрей 13 минут назад
Уже год прошёл. Хочется узнать как там собакен поживает. Надеюсь, что всё у него всё хорошо и научился ходить на протезах.
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Неделю назад знакомая гуляла с собакой и к ним примазалась другая собачка. Маленькая, породистая, но грязная. Она взяла сабаку домой, сфоткала и поместила в группу о найденом собакене. В группе другая сказала, что видела объяву о пропаже такой же собаке. Через 5 минут прибежал мальчик лет 10. Какая была трогательная картина когда малец и собака бросились друг к другу! Три дня эта собака бродила по улицам. Убежала через дырку в заборе в частном секторе. И вот счастливое воссоединение случилось.
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10k
Majul Полчаса назад
Ублюдки которые это сделали. Скоты как можно так обращаться с тем, кто тебе не может ответить. Гребаные трусы и биомусор.
Песелю здоровья и волонтерам долгих лет за их дела! Карма она такая!
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524
mutab0r 36 минут назад
Если бы нашли.... за ноги и башкой о б асфальт
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4k
the_RON 56 минут назад
Что плохого сделала эта несчастная собачка нелюдям, которые её покалечили? Нет им прощения!
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