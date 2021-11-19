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Рабочий узнает, что выиграл крупную сумму денег

Рабочий узнает, что выиграл крупную сумму денег (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 08:14
Метки: Радость   Реакция   видео   выигрыш   деньги   лотерея   рабочий   
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Рабочий узнал, что выиграл в лотерею один миллион фунтов стерлингов (более 98 миллионов рублей). Неподдельная радость мужчины и его коллег была запечатлена на видео.
Везёт же людям! Теперь осталось только грамотно распорядиться деньгами.

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Метки: Радость   Реакция   видео   выигрыш   деньги   лотерея   рабочий   
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2  комментария
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4k
rutt Минуту назад
Соседка на днях пол ляма в рогзыгрыше каком-то блогерском выиграла. Там было что-то вроде : получи деньги на мечту. Ну она и написала, что мечтает долю в доме выкупить, чтоб уж целиком им владеть. И опаньки, свершилось.
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40k
dima423 Полчаса назад
Теперь осталось с умом ими распорядиться а не просрать все за пару лет) Так то ляма фунтов достаточно чтобы обеспечить себя достойным пассивным доходом до конца жизни и детям его оставить)
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