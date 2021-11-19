Рабочий узнает, что выиграл крупную сумму денег

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Рабочий узнал, что выиграл в лотерею один миллион фунтов стерлингов (более 98 миллионов рублей). Неподдельная радость мужчины и его коллег была запечатлена на видео.
Везёт же людям! Теперь осталось только грамотно распорядиться деньгами.
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