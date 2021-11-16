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Сеанс экзорцизма для кота

Сеанс экзорцизма для кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 14:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кот   ошейник   
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Некоторые люди утверждают, что в них вселилась нечистая сила, и они не в силах ей сопротивляться. А как с этим у животных?! Взгляните на то, как кот отчаянно сопротивляется демону во время сеанса экзорцизма.

Одержимый кот - горе в семье

Попытка с̶н̶я̶т̶ь̶ ̶н̶е̶н̶а̶в̶и̶с̶т̶н̶ы̶й̶ ̶о̶ш̶е̶й̶н̶и̶к̶ изгнания демона "тыгыдыка" из кота.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кот   ошейник   
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2  комментария
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kaboza 48 минут назад
У меня такой демон в 2-3 ночи просыпается, изгоняется демон пендалем бесаизгоняющим на улицу.
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Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Свят-свят-свят! Кошара дома.
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