Сеанс экзорцизма для кота

Некоторые люди утверждают, что в них вселилась нечистая сила, и они не в силах ей сопротивляться. А как с этим у животных?! Взгляните на то, как кот отчаянно сопротивляется демону во время сеанса экзорцизма.

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Одержимый кот - горе в семье Попытка с̶н̶я̶т̶ь̶ ̶н̶е̶н̶а̶в̶и̶с̶т̶н̶ы̶й̶ ̶о̶ш̶е̶й̶н̶и̶к̶ изгнания демона "тыгыдыка" из кота.