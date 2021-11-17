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Похотливый сотрудник магазина заглянул под платье покупательнице

Похотливый сотрудник магазина заглянул под платье покупательнице (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 09:44
Метки: видео   извращенец   камера наблюдения   магазин   сотрудник   юбка   
440
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Камера наблюдения в магазине сняла очень любопытного сотрудника. Он подошел к выбиравшей товар женщине и заглянул к ней под платье.
А может он таким образом решил проверить, нет ли ничего краденного у нее под платьем? Или QR-код искал...

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Метки: видео   извращенец   камера наблюдения   магазин   сотрудник   юбка   
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11  комментариев
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1k
Сергей Сергеев Час назад
Вроде взрослый мужик. Чего там нового можно увидеть?
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2k
Сергей Минуту назад
Быстро слился, видать она бзднула в этот момент.
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842
Hallo FreeSpace 24 минуты назад
технично )
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29k
Рекламщик Час назад
Ссылка youtu.be
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26k
winergy2012 Час назад
Не блеванул?
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4k
Димка Смола/67 Час назад
и че тут такого? чтолько ради этого в магаз и хочу )
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3k
Александр Час назад
Заглянул под хвост
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