Похотливый сотрудник магазина заглянул под платье покупательнице

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Камера наблюдения в магазине сняла очень любопытного сотрудника. Он подошел к выбиравшей товар женщине и заглянул к ней под платье.
А может он таким образом решил проверить, нет ли ничего краденного у нее под платьем? Или QR-код искал...
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