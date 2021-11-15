Мотоциклист вмешался в разговор торговцев

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В Индии мотоциклист устроил переполох в магазине одежды и тканей. У транспортного средства мужчины отказали тормоза и он ворвался на территорию торговой точки.
По счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Торговцы успели вовремя отбежать, а виновник переполоха отделался синяками и ссадинами.
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