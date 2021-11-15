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Плохой день неосторожного сотрудника магазина

Плохой день неосторожного сотрудника магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 08:35
Метки: видео   магазин   неудача   падение   телевизор   фейл   
898
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1
Считаете, что у вас был плохой день? Тогда посмотрите на этого сотрудника магазина, который оказался в незавидном положении из-за своей неосторожности и человека, который ставил телевизоры на стеллажи.
Парень поправлял телевизор и обрек себя на неприятный разговор с начальством. Как минимум.

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Метки: видео   магазин   неудача   падение   телевизор   фейл   
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8  комментариев
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40k
dima423 Час назад
ну все же очевидно было... просто сам дебил))
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Григорий Водениктов 21 секунду назад
идиот видел перспективу, но поверил в себя)))
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4k
soar 13 минут назад
С какой целью зеркалятся видео?
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17k
DeniZZka Полчаса назад
Чисто домино) А сотрудники магазина не думали, что такая ситуация вполне может произойти, когда кабелями телеки соединяли?)
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5k
Bartello 36 минут назад
У кого сегодня будет секс, причем не по согласию.
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2k
DNK Час назад
Всегда проверяю тв перед покупкой на битые пиксели
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Почему маска нос не закрывает?!
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30k
ACU900 2 часа назад
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