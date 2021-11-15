Плохой день неосторожного сотрудника магазина

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Считаете, что у вас был плохой день? Тогда посмотрите на этого сотрудника магазина, который оказался в незавидном положении из-за своей неосторожности и человека, который ставил телевизоры на стеллажи.
Парень поправлял телевизор и обрек себя на неприятный разговор с начальством. Как минимум.
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