Несколько сотен уток начали водить хоровод вокруг машины

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Участник дорожного движения запечатлел забавную сцену в сельской местности. Сотни уток по неизвестной причине стали водить хоровод вокруг автомобиля.
Словно какой-то оккультный ритуал. Что же задумали эти птицы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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