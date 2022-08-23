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Несколько сотен уток начали водить хоровод вокруг машины

Несколько сотен уток начали водить хоровод вокруг машины

Автор:
23 августа 2022 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Хоровод   в мире   видео   животные   прикол   птицы   утки   
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Участник дорожного движения запечатлел забавную сцену в сельской местности. Сотни уток по неизвестной причине стали водить хоровод вокруг автомобиля.
Словно какой-то оккультный ритуал. Что же задумали эти птицы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хоровод   в мире   видео   животные   прикол   птицы   утки   
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1  комментарий
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MPEG-8 21 минуту назад
Остерегайтесь, это специально обученные утки.
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