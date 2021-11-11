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Так и убить можно: вратарь очень жестко встретил игрока команды соперника

Так и убить можно: вратарь очень жестко встретил игрока команды соперника (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 14:49
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   видео   спорт   удар   футбол   футболист   
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Во время октябрьского матча Лиги чемпионов Африки между командами «Эсперанс» и «Аль-Иттихад» произошел неприятный инцидент. Вратарь «Аль-Иттихада» Муйяд Эллафи решил перехватить мяч и влетел прямой ногой в область шеи футболиста «Эсперанса» Хамду Эльхуни.

Ужасы африканской Лиги чемпионов. Такой футбол нам нужен!

Вратарь остался недоволен полученной красной карточкой и пытался оспорить решение арбитра. Позже он навестил пострадавшего в больнице и извинился перед ним и футбольными болельщиками.

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Метки: Вратарь   видео   спорт   удар   футбол   футболист   
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7k
Позитив 3 часа назад
нормально втащил
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90k
сапер Водичка 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр Н. 2 часа назад
Какой-то неправильный Тоби Мае Гери...
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Headshot...
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57k
pynh 3 часа назад
Почему виноват вратарь а не тот черт, который летел за мячом? Это игра.
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