Так и убить можно: вратарь очень жестко встретил игрока команды соперника

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Во время октябрьского матча Лиги чемпионов Африки между командами «Эсперанс» и «Аль-Иттихад» произошел неприятный инцидент. Вратарь «Аль-Иттихада» Муйяд Эллафи решил перехватить мяч и влетел прямой ногой в область шеи футболиста «Эсперанса» Хамду Эльхуни.
Ужасы африканской Лиги чемпионов. Такой футбол нам нужен!
Вратарь остался недоволен полученной красной карточкой и пытался оспорить решение арбитра. Позже он навестил пострадавшего в больнице и извинился перед ним и футбольными болельщиками.
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Смотреть с 32:51
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