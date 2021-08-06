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Собака атаковала провоцировавшую её девушку

Собака атаковала провоцировавшую её девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 15:50
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   в мире   видео   животные   собака   справедливость   хамство   
613
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Автор ролика подошла к мирно лежащей на тротуаре собаке и решила зачем-то поставить свою ногу на грудь животному. Реакция четвероногого друга человека не заставила себя ждать.

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Метки: Реакция   в мире   видео   животные   собака   справедливость   хамство   
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19  комментариев
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482
Darki Час назад
Просто шедевральна.Чурбанская морда получила именно то что заслуживает.Главное чтоб собачке ничего не было.Зная этот опущенный слой общества(в данный момент тупую овцу),может сказать что собака напала без причины,и в этом случае закон станет на сторону человека(ну опять же это оно с камерой в руках человеком назвать сложно).
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113
Trank Минуту назад
Тут все понятно - собака просто не заметила ногу, так как смотрела в глаза. Она была точно настроена дружелюбно, но испугалась и среагировала как большинство испуганных животных - или бей или беги.
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5k
Sanar Минуту назад
Тупое животное, а вот собачка клёвая видимо пендаля от подобных тварей получала уже, вот и отреагировала.
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3k
Алекс Крайчек 2 минуты назад
"На полу лежит дог.
То ли спит, то ли сдох.
Я на хвост ему встал -
Оказалось, он спал."
(с)
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1k
Hallo FreeSpace 3 минуты назад
ума палата ...
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7k
КОСТЯН 19 минут назад
Пёс в начале чуть ли не улыбался... Но ЧЕРНОЖОПАЯ натура любого выведет из себя...
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23k
Sergey 20 минут назад
- А можно вашу собачку погладить? Она не кусается?
- Конечно можно.
- АААААААА, она отгрызла мне руку!!! Вы же говорили, что она не кусается.
- А я вам не говорил, что это моя собака.
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7k
djinn 21 минуту назад
а потом они орут что их загрызли насмерть, что собак надо уничтожать, разбрасывают отраву и пр.
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−49
kreshovitch Полчаса назад
почащебы так с недочеловеками а то ноги сволота не знает куда деть мля!!
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2k
cfhfwby Полчаса назад
Собака сначала завиляла хвостом, но быстро сообразила о мерзости "человека" и была уже настороже. Вот бы и нам так с чурбанами вести себя.
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4k
VL 40 минут назад
псу апплодисменты
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13k
Объект реальности 44 минуты назад
псина сутулая, докапалась до сабаки.
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1k
Oldman 48 минут назад
Я, надеюсь, что, когда она будет лежать на пляже, ей тоже кто то сунет ногу в нос.
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9k
Majul 51 минуту назад
Никогда не лезь к чужой собаке без хозяина. А к той, что с хозяином, только с разрешения хозяина.
Истина еще из делекого детства.
А тут дура без мозгов, да еще и ногой к горлу. Идиотка
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
63k
Viktor Час назад
Да, тупее поступка редко встретишь!
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63
СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
Ну и дурааа! Собачка её даже хвостиком поприветствовала, а она, гадость такая, ногу на неё положила. В след раз пусть аллигатору в пасть голову засунет.
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3k
Mimik Час назад
А чего эта дура хотела? Обнимашек?
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