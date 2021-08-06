Собака атаковала провоцировавшую её девушку

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Автор ролика подошла к мирно лежащей на тротуаре собаке и решила зачем-то поставить свою ногу на грудь животному. Реакция четвероногого друга человека не заставила себя ждать.
Лежишь себе такой, никого не трогаешь и вдруг...
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То ли спит, то ли сдох.
Я на хвост ему встал -
Оказалось, он спал."
(с)
- Конечно можно.
- АААААААА, она отгрызла мне руку!!! Вы же говорили, что она не кусается.
- А я вам не говорил, что это моя собака.
Истина еще из делекого детства.
А тут дура без мозгов, да еще и ногой к горлу. Идиотка