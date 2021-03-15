Семейство рысей переходит дорогу

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В Канаде мужчина запечатлел редкие кадры: рысь переводит пятерых детенышей через дорогу. Одни котята следуют за мамой практически след в след, другие же некоторое время не решаются ступить на трассу.
Канадец ехал в другой город, когда его взгляд привлекли темные силуэты за деревом. Он остановился и увидел грациозных диких кошек, решивших перейти дорогу.
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