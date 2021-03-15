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Семейство рысей переходит дорогу

Семейство рысей переходит дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 09:04
Сообщество : Животные
Метки: Канада   видео   дорога   животные   мама   милота   рысь   
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В Канаде мужчина запечатлел редкие кадры: рысь переводит пятерых детенышей через дорогу. Одни котята следуют за мамой практически след в след, другие же некоторое время не решаются ступить на трассу.

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Метки: Канада   видео   дорога   животные   мама   милота   рысь   
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Viktor Минуту назад
Нихрена себе детёныши, почти с маму!
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