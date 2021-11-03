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Вот и папа вернулся: собака радостно встречает хозяина

Вот и папа вернулся: собака радостно встречает хозяина (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 08:45
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   неожиданно   собака   
959
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Оставшаяся одна дома собака приготовила хозяину сюрприз. Вот только мужчина был совсем не рад такому подарку судьбы.
Собаке не понравилось, что ее оставили одну в квартире и она "немного" пошалила.

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Метки: Юмор   видео   животные   неожиданно   собака   
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963
Антон Штопаный 2 часа назад
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36k
Игорь 49 минут назад
1. Выгуливать собаку надо так, чтобы на шалости в квартире сил не оставалось.

2. Держать крупную собаку в квартире, - довольно сомнительное решение.
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868
Остап_Бендер_Задунайский 52 минуты назад
Какой хороший мальчик)))
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