Вот и папа вернулся: собака радостно встречает хозяина

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Оставшаяся одна дома собака приготовила хозяину сюрприз. Вот только мужчина был совсем не рад такому подарку судьбы.
Собаке не понравилось, что ее оставили одну в квартире и она "немного" пошалила.
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Метки: Юмор видео животные неожиданно собака
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2. Держать крупную собаку в квартире, - довольно сомнительное решение.