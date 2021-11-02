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Будущая большая звезда брейк-данса

Будущая большая звезда брейк-данса (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 08:36
Метки: брейк   брейк данс   видео   дети   интересно   навыки   танец   хореография   
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Юный би-бой из Перми зажег не по-детски. Мальчик вышел на танцпол и показал, на что он способен.
Вот это дети пошли! Юный танцор выполнил несколько непростых элементов и даже не потерял свои очки.

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Метки: брейк   брейк данс   видео   дети   интересно   навыки   танец   хореография   
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33k
Опаньки 2 часа назад
я в его возрасте умел только рябину в велосипедный насос заряжать и в пулялки играть
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8k
uehl 39 минут назад
би-бой? как-то странно звучит...
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−28
Биг Дик 41 минуту назад
малаток парниша!
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