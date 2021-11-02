Будущая большая звезда брейк-данса

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Юный би-бой из Перми зажег не по-детски. Мальчик вышел на танцпол и показал, на что он способен.
Вот это дети пошли! Юный танцор выполнил несколько непростых элементов и даже не потерял свои очки.
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Метки: брейк брейк данс видео дети интересно навыки танец хореография
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