Игра «Кто выше прыгнет»

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Взрослые и дети устроили забавные соревнования по прыжкам в спортзале. Участникам необходимо было в прыжке прикрепить клейкую бумагу для заметок на стену.
Отличное упражнение для развития прыгучести.
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