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Игра «Кто выше прыгнет»

Игра «Кто выше прыгнет» (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 10:55
Сообщество : Спорт
Метки: видео   дети   интересно   прыжки   соревнования   спорт   
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Взрослые и дети устроили забавные соревнования по прыжкам в спортзале. Участникам необходимо было в прыжке прикрепить клейкую бумагу для заметок на стену.
Отличное упражнение для развития прыгучести.

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Метки: видео   дети   интересно   прыжки   соревнования   спорт   
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5  комментариев
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39k
dima423 Час назад
прикольно, весело) хорошее упражнение на физре
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5k
Bartello 20 минут назад
Нифига они нинзи
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7k
КОСТЯН Полчаса назад
Физрук с фантазией)
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343
Вася 40 минут назад
Во время болезни у неё развивается прыгучесть
Ссылка youtu.be
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18k
SolomonA 54 минуты назад
Напомнило:
- Папа, а я сегодня задачку по математике решил быстрее всех в классе! Это потому, что я умный?
- Это потому, что ты дебил и учишься в третьем классе пятый год...
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