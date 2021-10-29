Голодная собака прошла испытание стейком

91
1
1
Проживающая в США собака по кличке Феникс обладает прекрасной силой воли. Более минуты она сидела возле оставленного на столе хозяйкой куска жаренного мяса и даже не пыталась его съесть.
Один из приятелей девушки попросил её испытать собаку стейком после того, как узнал, что животное однажды терпеливо сидело в одиночестве рядом с куриным салатом.
В опубликованном в сети видеоролике хозяйка попросила собаку не есть стейк и оставила её наедине с куском мяса. Животное облизывалось, но мясо так и не взяло.
В опубликованном в сети видеоролике хозяйка попросила собаку не есть стейк и оставила её наедине с куском мяса. Животное облизывалось, но мясо так и не взяло.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хаски устроил истерику, когда его начали мыть
- Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике
- Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя
- Немецкая овчарка рассмешила хозяйку, когда залезла в переноску для щенка
- Женщина спасла свою собаку, провалившуюся под лед в бассейне
15
Понравилось15
Новости партнёров