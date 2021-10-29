Голодная собака прошла испытание стейком

Один из приятелей девушки попросил её испытать собаку стейком после того, как узнал, что животное однажды терпеливо сидело в одиночестве рядом с куриным салатом.



В опубликованном в сети видеоролике хозяйка попросила собаку не есть стейк и оставила её наедине с куском мяса. Животное облизывалось, но мясо так и не взяло.