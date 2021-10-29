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Голодная собака прошла испытание стейком

Голодная собака прошла испытание стейком (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 08:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   сила воли   собака   стейк   сша   
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Проживающая в США собака по кличке Феникс обладает прекрасной силой воли. Более минуты она сидела возле оставленного на столе хозяйкой куска жаренного мяса и даже не пыталась его съесть.
Один из приятелей девушки попросил её испытать собаку стейком после того, как узнал, что животное однажды терпеливо сидело в одиночестве рядом с куриным салатом.

В опубликованном в сети видеоролике хозяйка попросила собаку не есть стейк и оставила её наедине с куском мяса. Животное облизывалось, но мясо так и не взяло.

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Метки: видео   животные   сила воли   собака   стейк   сша   
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Irenne Mustafina Полчаса назад
Надеюсь, эта хорошая девочка получила свой кусок мяса
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